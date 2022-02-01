01 февраля 2022

Бастрыкин занялся делом забитой до смерти в Екатеринбурге девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с убийством пятилетней девочки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России дал указание представить доклад об обстоятельствах гибели 5-летней девочки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Делом поручено заняться руководителю свердловского следственного управления СК РФ Михаилу Богинскому.

В пресс-службе отметили, что в избиении девочки подозревается ее отчим. Ребенок умер до приезда врачей скорой помощи, которых вызвали спустя значительное время после инцидента.

Источник в правоохранительных органах сообщил о смерти пятилетней девочки 1 февраля. Он сообщил, что подозреваемый несколько раз ударил ребенка по голове. Мужчину задержали и готовятся предъявить обвинение.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с убийством пятилетней девочки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. «Глава СК России дал указание представить доклад об обстоятельствах гибели 5-летней девочки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Делом поручено заняться руководителю свердловского следственного управления СК РФ Михаилу Богинскому. В пресс-службе отметили, что в избиении девочки подозревается ее отчим. Ребенок умер до приезда врачей скорой помощи, которых вызвали спустя значительное время после инцидента. Источник в правоохранительных органах сообщил о смерти пятилетней девочки 1 февраля. Он сообщил, что подозреваемый несколько раз ударил ребенка по голове. Мужчину задержали и готовятся предъявить обвинение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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