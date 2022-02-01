Бастрыкин занялся делом забитой до смерти в Екатеринбурге девочки

Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования Фото: Официальный сайт Президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с убийством пятилетней девочки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России дал указание представить доклад об обстоятельствах гибели 5-летней девочки», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Делом поручено заняться руководителю свердловского следственного управления СК РФ Михаилу Богинскому.

В пресс-службе отметили, что в избиении девочки подозревается ее отчим. Ребенок умер до приезда врачей скорой помощи, которых вызвали спустя значительное время после инцидента.

Источник в правоохранительных органах сообщил о смерти пятилетней девочки 1 февраля. Он сообщил, что подозреваемый несколько раз ударил ребенка по голове. Мужчину задержали и готовятся предъявить обвинение.