Девочку из Екатеринбурга забили до смерти

01 февраля 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге неизвестный убил пятилетнюю девочку, несколько раз ударив ее по голове. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз», — передала газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что подозреваемого уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения. Медикам не удалось выяснить, во сколько умерла девочка, потому что врачей вызвали, когда ребенок уже долго не двигался и не дышал. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался давать комментарии по инциденту. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге неизвестный убил пятилетнюю девочку, несколько раз ударив ее по голове. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз», — передала газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что подозреваемого уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения. Медикам не удалось выяснить, во сколько умерла девочка, потому что врачей вызвали, когда ребенок уже долго не двигался и не дышал. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался давать комментарии по инциденту.