Девочку из Екатеринбурга забили до смерти

В Екатеринбурге неизвестный убил пятилетнюю девочку, несколько раз ударив ее по голове. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз», — передала газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что подозреваемого уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения. Медикам не удалось выяснить, во сколько умерла девочка, потому что врачей вызвали, когда ребенок уже долго не двигался и не дышал.
URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался давать комментарии по инциденту.
В Екатеринбурге неизвестный убил пятилетнюю девочку, несколько раз ударив ее по голове. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз», — передала газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что подозреваемого уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения. Медикам не удалось выяснить, во сколько умерла девочка, потому что врачей вызвали, когда ребенок уже долго не двигался и не дышал. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался давать комментарии по инциденту.