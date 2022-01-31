31 января 2022

Девочку из Екатеринбурга забили до смерти

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Фото:

В Екатеринбурге неизвестный убил пятилетнюю девочку, несколько раз ударив ее по голове. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз», — передала газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что подозреваемого уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения. Медикам не удалось выяснить, во сколько умерла девочка, потому что врачей вызвали, когда ребенок уже долго не двигался и не дышал.

URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался давать комментарии по инциденту.

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В Екатеринбурге неизвестный убил пятилетнюю девочку, несколько раз ударив ее по голове. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Девочка умерла от черепно-мозговой травмы. Били целенаправленно, не менее двух раз», — передала газета «Комсомольская правда» слова источника. Он отметил, что подозреваемого уже задержали и готовятся избрать ему меру пресечения. Медикам не удалось выяснить, во сколько умерла девочка, потому что врачей вызвали, когда ребенок уже долго не двигался и не дышал. URA.RU обратилось к старшему помощнику руководителя СК России по Свердловской области Александру Шульге. Он отказался давать комментарии по инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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