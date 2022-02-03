Пермский минздрав объяснился за платные звонки в скорую

В настоящий момент ведется работа получения федерального номера для бесплатных звонков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В минздраве Пермского края объяснили, почему у пермяков снимаются деньги при вызове скорой. У Единого диспетчерского центра нет федерального номера, по которому можно звонить бесплатно, сообщили в пресс-службе ведомства URA.RU. Ранее пермяки стали жаловаться, что при попытке вызвать неотложку у них списываются деньги.

«Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) не охватывает весь Пермский край (сейчас по номеру 270-09-03 могут обращаться только жители г. Перми), в связи с этим изначально у ЕДЦ не было федерального номера, по которому пациенты могли бы обращаться бесплатно», — сообщили в пресс-службе ведомства. В настоящий момент ведется работа по получению такого номера.

Ранее в соцсетях пермяки стали жаловаться на то, что у них списываются деньги с мобильного счета при попытке позвонить в неотложку. Один пользователь рассказал, что потратил более 500 рублей за 3 дня при попытке вызвать скорую. Вместо оператора, пермяку отвечал автоответчик, за что снимались деньги. Некоторые пользователи также испытывали эту проблему и писали, что для бесплатных звонков можно приобрести специальный тариф.