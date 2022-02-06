Актер Бен Стиллер похвалил выступление Кондратюка на Олимпиаде

Благодаря результату Марка Кондратюка сборная России стала лидером в командном зачете Олимпиады Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Американский комедийный актер Бен Стиллер похвалил выступление российского фигуриста Марка Кондартюка, который показал второй результат в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпиады в Пекине. Свое сообщение Стиллер опубликовал в Twitter.

«Респект российскому фигуристу. Кондратюк зажигал в программе», — написал Стиллер.

Кондратюк показал второй результат в произвольной программе, обогнав принципиального соперника из США. Он получил от судей 181,65 балла. Первое место занял японец Юма Кагияма. Благодаря результату Кондратюка сборная России стала лидером в командном зачете турнира.