Кремль: о затишье в конфликте РФ и НАТО говорить рано

Между странами НАТО и Россией сохраняется напряженная обстановка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Напряженная атмосфера между Россией и НАТО пока сохраняется, Запад продолжает обсуждать вторжение на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении градуса напряженности.

«В первую очередь нужно сказать, что за последние дни не было ничего нового в плане темы гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не упоминать наши западные собеседники. И они предпочитают вместо этой темы весьма экзальтированно обсуждать существующую по их мнению проблему грядущего нападения РФ на Украину. Здесь тоже вряд ли можно говорить о каком-то затишье», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

По словам пресс-секретаря президента, на Россию продолжают «сыпаться разные заявления». Поэтому между странами НАТО и Россией продолжает сохраняться «весьма напряженная атмосфера».

Ранее редактор британского журнала The Spectator Доминик Грин писал, что президент России уже одержал победу над НАТО без нападения на Украину. «Владимиру Путину не нужно вводить войска в Украину. Он уже достиг своих стратегических целей», — уточнял Грин. В то же время Чехия выступила против отправки военных НАТО на Украину. Президент Милош Земан отметил, что такой вариант могли бы рассмотреть, если бы речь шла о стране, входящей в альянс.

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