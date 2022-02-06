Президент Чехии выступил против отправки военных НАТО на Украину

06 февраля 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Чехии готовы отправить военных только в страны НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Чехия против отправки военных НАТО на Украину в случае обострения ситуации. Об этом заявил президент Милош Земан. «Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным. Нет причин, чтобы мы направляли туда военные подразделения», — заявил Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima news. Глава Чехии отметил, что такой вариант могли бы рассмотреть, если бы речь шла о стране, входящей в НАТО. Милош также не согласен с заявлениями о готовящейся агрессии России в отношении Украины. Американское издание The Washington Post ранее со ссылкой на информацию разведки и чиновников сообщило, что РФ подготовила 70% военной мощи, которая нужна для нападения на Украину. Спикер Госдепа США Нэд Прайс не стал раскрывать доказательств наличия у России планов по вторжению Украину. Россия не собирается воевать с Украиной, цитируют «Народные новости» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чехия против отправки военных НАТО на Украину в случае обострения ситуации. Об этом заявил президент Милош Земан. «Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным. Нет причин, чтобы мы направляли туда военные подразделения», — заявил Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima news. Глава Чехии отметил, что такой вариант могли бы рассмотреть, если бы речь шла о стране, входящей в НАТО. Милош также не согласен с заявлениями о готовящейся агрессии России в отношении Украины. Американское издание The Washington Post ранее со ссылкой на информацию разведки и чиновников сообщило, что РФ подготовила 70% военной мощи, которая нужна для нападения на Украину. Спикер Госдепа США Нэд Прайс не стал раскрывать доказательств наличия у России планов по вторжению Украину. Россия не собирается воевать с Украиной, цитируют «Народные новости» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.