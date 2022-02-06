Президент Чехии выступил против отправки военных НАТО на Украину

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
В Чехии готовы отправить военных только в страны НАТО Фото:
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Война на Украине

Чехия против отправки военных НАТО на Украину в случае обострения ситуации. Об этом заявил президент Милош Земан.

«Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным. Нет причин, чтобы мы направляли туда военные подразделения», — заявил Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima news.

Глава Чехии отметил, что такой вариант могли бы рассмотреть, если бы речь шла о стране, входящей в НАТО. Милош также не согласен с заявлениями о готовящейся агрессии России в отношении Украины.

Американское издание The Washington Post ранее со ссылкой на информацию разведки и чиновников сообщило, что РФ подготовила 70% военной мощи, которая нужна для нападения на Украину. Спикер Госдепа США Нэд Прайс не стал раскрывать доказательств наличия у России планов по вторжению Украину. Россия не собирается воевать с Украиной, цитируют «Народные новости» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Чехия против отправки военных НАТО на Украину в случае обострения ситуации. Об этом заявил президент Милош Земан. «Украина не является частью НАТО, поэтому направление военнослужащих туда считаю нецелесообразным. Нет причин, чтобы мы направляли туда военные подразделения», — заявил Милош Земан в интервью телеканалу CNN Prima news. Глава Чехии отметил, что такой вариант могли бы рассмотреть, если бы речь шла о стране, входящей в НАТО. Милош также не согласен с заявлениями о готовящейся агрессии России в отношении Украины. Американское издание The Washington Post ранее со ссылкой на информацию разведки и чиновников сообщило, что РФ подготовила 70% военной мощи, которая нужна для нападения на Украину. Спикер Госдепа США Нэд Прайс не стал раскрывать доказательств наличия у России планов по вторжению Украину. Россия не собирается воевать с Украиной, цитируют «Народные новости» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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