The Spectator: Путин уже победил НАТО

06 февраля 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Владимир Путин достиг стратегических целей, передает The Spectator Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин уже одержал победу над НАТО без нападения на Украину. Об этом написал редактор британского журнала The Spectator Доминик Грин. «Владимиру Путину не нужно вводить войска в Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. НАТО уже раздроблено и бессильно», — написал Грин для The Spectator. Грин считает, что причиной стал кризис между странами. По его словам, политика США по отношению к союзникам создала кризис между Америкой, Германией и Францией. США не учитывает интересы союзников, заявил журналист в своем материале. Ранее Bloomberg заявило, что Путин обыгрывает Запад, ничего не делая. Издание написало, что президент России усиливал свои позиции в обсуждении безопасности с представителями НАТО потому, что не предпринимал действий против Украины. Путин заставил США и Европу гадать о своих намерениях, сосредоточив войска на украинской границе, написал Bloomberg. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин уже одержал победу над НАТО без нападения на Украину. Об этом написал редактор британского журнала The Spectator Доминик Грин. «Владимиру Путину не нужно вводить войска в Украину. Он уже достиг своих стратегических целей. НАТО уже раздроблено и бессильно», — написал Грин для The Spectator. Грин считает, что причиной стал кризис между странами. По его словам, политика США по отношению к союзникам создала кризис между Америкой, Германией и Францией. США не учитывает интересы союзников, заявил журналист в своем материале. Ранее Bloomberg заявило, что Путин обыгрывает Запад, ничего не делая. Издание написало, что президент России усиливал свои позиции в обсуждении безопасности с представителями НАТО потому, что не предпринимал действий против Украины. Путин заставил США и Европу гадать о своих намерениях, сосредоточив войска на украинской границе, написал Bloomberg.