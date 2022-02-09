В Кремле ответили на обвинения ЕС в авторитаризме России и Китая

09 февраля 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на обвинения ЕС в желании РФ и Китая создать альянс государств с авторитарными режимами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз не в праве давать оценки политическим системам России и Китая, которые являются суверенными государствам. В Кремле заявили, что РФ рассчитывает на уважение со стороны европейских дипломатов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про совместный документ РФ и КНР. «Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Во-вторых, мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки России или КНР. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства. Мы с уважением относимся к устройству других государств, не вмешиваемся в их внутренние дела и считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение. Подобные заявления [Борреля] в такую логику не укладываются», — сказал Песков. Глава дипломатии ЕС Боррель накануне оценил совместное заявление России и Китая, принятое 4 февраля. По его словам, этот шаг двух стран может повлечь создание альянса двух авторитарных режимов, которые противостоят демократии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз не в праве давать оценки политическим системам России и Китая, которые являются суверенными государствам. В Кремле заявили, что РФ рассчитывает на уважение со стороны европейских дипломатов, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля про совместный документ РФ и КНР. «Мы абсолютно не согласны, во-первых, с оценкой того, что речь идет об авторитарных режимах. Во-вторых, мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки России или КНР. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства. Мы с уважением относимся к устройству других государств, не вмешиваемся в их внутренние дела и считаем себя вправе рассчитывать на такое же уважение. Подобные заявления [Борреля] в такую логику не укладываются», — сказал Песков. Глава дипломатии ЕС Боррель накануне оценил совместное заявление России и Китая, принятое 4 февраля. По его словам, этот шаг двух стран может повлечь создание альянса двух авторитарных режимов, которые противостоят демократии.