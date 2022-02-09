Мэр из ХМАО объяснил, почему пожаловался на депутата

Глава Урая Тимур Закирзянов считает, что депутат Леонард Насибуллин подрывает его репутацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Урая Тимур Закирзянов считает, что депутат городской думы Леонард Насибуллин безосновательно подрывает репутацию мэрии. Поэтому чиновник и обратился в думскую комиссию по этике для публичного обсуждения поведения народного избранника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Вопреки установленным думой города правилам осуществления депутатской деятельности, депутатом Л.Ф. Насибуллиным в сетевых ресурсах информационно-телекоммуникационной сети Интернет на постоянной основе размещаются статьи, содержащие „факты“, не соответствующие действительным обстоятельствам и событиям. Высказываются ничем не подтвержденные мнения оценочного, а в ряде случаев и оскорбительного характера», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации Урая заявляют, что жалобы и обвинения депутата после проверок мэрии не подтверждаются. «Деятельность депутата думы города Урай Л.Ф. Насибуллина негативно сказывается на процессах взаимодействия органов местного самоуправления города Урай, влечет репутационные риски для имиджа муниципального образования в целом на уровне органов государственной власти, а в отдельных случаях его действия явно направлены на подрыв авторитета органов местного самоуправления, доверия населения к администрации города Урай и ее должностным лицам», — добавили в мэрии.

Сам Насибуллин в разговоре с URA.RU многочисленные обвинения в адрес чиновников Урая объясняет недостаточным уровнем их эффективности. «Количество обращений и заявлений в надзорные и силовые органы на действия чиновников города, в том числе Тимура Закирзянова, после выборов выросло многократно. 4 депутата из депутатского объединения „Патриоты Урая“ по фактам бездействия администрации и обращений избирателей уже оформили более 400 заявлений и жалоб», — прокомментировал депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Урая пожаловался в думскую комиссию по этике на Насибуллина. 10 февраля мэр выступит перед депутатами с отчетом о работе за 2021 год.

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