Пермяк специально заразил подростка ВИЧ

Девушка-подросток оказалась заражена после секса со взрослым мужчиной (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Пермского края приговорили к колонии строгого режима по двум статьям уголовного кодекса: о половой связи с несовершеннолетней и о заражении ее ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что виновный, заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекция, а также о несовершеннолетнем возрасте своей знакомой, по обоюдному согласию вступил с ней в половое сношение, заразив ее ВИЧ-инфекцией», — говорится на сайте ведомства. Мужчине на момент вынесения приговора исполнилось 36 лет, а девушке меньше 16.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить потерпевшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.