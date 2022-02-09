09 февраля 2022
08 февраля 2022

Пермяк специально заразил подростка ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, подросток, мягкая игрушка, девочка
Девушка-подросток оказалась заражена после секса со взрослым мужчиной (архивное фото) Фото:

Жителя Пермского края приговорили к колонии строгого режима по двум статьям уголовного кодекса: о половой связи с несовершеннолетней и о заражении ее ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что виновный, заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекция, а также о несовершеннолетнем возрасте своей знакомой, по обоюдному согласию вступил с ней в половое сношение, заразив ее ВИЧ-инфекцией», — говорится на сайте ведомства. Мужчине на момент вынесения приговора исполнилось 36 лет, а девушке меньше 16.

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить потерпевшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Жителя Пермского края приговорили к колонии строгого режима по двум статьям уголовного кодекса: о половой связи с несовершеннолетней и о заражении ее ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что виновный, заведомо зная о наличии у него заболевания ВИЧ-инфекция, а также о несовершеннолетнем возрасте своей знакомой, по обоюдному согласию вступил с ней в половое сношение, заразив ее ВИЧ-инфекцией», — говорится на сайте ведомства. Мужчине на момент вынесения приговора исполнилось 36 лет, а девушке меньше 16. Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить потерпевшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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