Куйвашев сделал подарок туристу, спасшему ребенка в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев пообещал представить туриста к награде Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с туристом из Санкт-Петербурга Евгением Грачевым, который в начале февраля спас тонущего мальчика в центре Екатеринбурга. Глава региона лично поблагодарил мужчину и сделал ему подарок — картину уральского художника Александра Ремезова. Об этом рассказал сам Куйвашев на своей странице в Instagram.

«Евгений родился на Урале, но уже много лет, как переехал в Санкт-Петербург. У нас живет вся его семья: родители, сестры, бабушка, у которой, кстати, сегодня день рождения. Сегодня пригласил Женю вместе с женой Еленой к себе, подарил картину художника Ремезова „Над городом“ — на ней то самое место, где Женя спас ребенка. Бабушке передал цветы. Хороший у нее внук. Обязательно представим его к награде», — написал Куйвашев в публикации.

Во время личной встречи с губернатором, кадры которой также опубликованы в Instagram, Грачев сказал Куйвашеву, что «просто оказался в нужное время в нужном месте». Глава региона мягко возразил: «Я много людей знаю, которые оказывались в нужное время и, казалось бы, нужном месте. Но решение не принимали».

Инцидент с участием Грачева случился 9 февраля. Мужчина с супругой во время прогулки по центру Екатеринбурга услышали, как зовет на помощь 11-мальчик, провалившийся под лед на Плотинке. Грачев лег на снег, протянул ребенку руку и попытался вытащить его из воды. Через некоторое время туристу стали помогать очевидцы. В результате ребенка вытащили на берег, отогрели и передали родителям.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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