09 февраля 2022

В ХМАО депутата поймали за курением во время отчета мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Шадрин. Екатеринбург, курение, сигарета
Депутату Урая Артему Кукушкина сделали замечание за курение во время заседания думы Фото:

Урайского депутата Артема Кукушкина поймали за курением во время заседания думы, где обсуждался отчет главы города Тимура Закирзянова. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Урая.

«Из-за коронавирусных ограничений решено было отчет главы Урая провести в формате ВКС. Во время обсуждения доклада вдруг обнаружилось, что Кукушкин курит прямо в экран монитора. Председатель думы Александр Величко вынужден был сделать депутату замечание за пропаганду курения», — сообщил инсайдер.

Один из депутатов думы Урая в разговоре с URA.RU добавил, что инцидент не повлиял на решимость Кукушкина поставить оценку неудовлетворительно по итогам работы главы города. «Помимо Кукушкина, против принятия отчета главы города проголосовали еще три депутаты — Леонард Насибуллин, Анатолий Сафонов и Евгений Жигарев. Впрочем, остальные 16 народных избранников посчитали доклад Закирзянова удовлетворительным и проголосовали за его утверждение», — сообщил собеседник агентства. Дозвониться до спикера думы Урая и депутата Кукушкина не удалось. Они не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Урая пожаловался в думскую комиссию по этике на депутата Насибуллина в преддверие своего выступления с отчетом о проделанной работе за 2021 год. Причиной стал затянувшийся конфликт между градоначальником и народным избранником.

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Урайского депутата Артема Кукушкина поймали за курением во время заседания думы, где обсуждался отчет главы города Тимура Закирзянова. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Урая. «Из-за коронавирусных ограничений решено было отчет главы Урая провести в формате ВКС. Во время обсуждения доклада вдруг обнаружилось, что Кукушкин курит прямо в экран монитора. Председатель думы Александр Величко вынужден был сделать депутату замечание за пропаганду курения», — сообщил инсайдер. Один из депутатов думы Урая в разговоре с URA.RU добавил, что инцидент не повлиял на решимость Кукушкина поставить оценку неудовлетворительно по итогам работы главы города. «Помимо Кукушкина, против принятия отчета главы города проголосовали еще три депутаты — Леонард Насибуллин, Анатолий Сафонов и Евгений Жигарев. Впрочем, остальные 16 народных избранников посчитали доклад Закирзянова удовлетворительным и проголосовали за его утверждение», — сообщил собеседник агентства. Дозвониться до спикера думы Урая и депутата Кукушкина не удалось. Они не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что глава Урая пожаловался в думскую комиссию по этике на депутата Насибуллина в преддверие своего выступления с отчетом о проделанной работе за 2021 год. Причиной стал затянувшийся конфликт между градоначальником и народным избранником.
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