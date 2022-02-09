В ХМАО депутата поймали за курением во время отчета мэра

Депутату Урая Артему Кукушкина сделали замечание за курение во время заседания думы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Урайского депутата Артема Кукушкина поймали за курением во время заседания думы, где обсуждался отчет главы города Тимура Закирзянова. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента Урая.

«Из-за коронавирусных ограничений решено было отчет главы Урая провести в формате ВКС. Во время обсуждения доклада вдруг обнаружилось, что Кукушкин курит прямо в экран монитора. Председатель думы Александр Величко вынужден был сделать депутату замечание за пропаганду курения», — сообщил инсайдер.

Один из депутатов думы Урая в разговоре с URA.RU добавил, что инцидент не повлиял на решимость Кукушкина поставить оценку неудовлетворительно по итогам работы главы города. «Помимо Кукушкина, против принятия отчета главы города проголосовали еще три депутаты — Леонард Насибуллин, Анатолий Сафонов и Евгений Жигарев. Впрочем, остальные 16 народных избранников посчитали доклад Закирзянова удовлетворительным и проголосовали за его утверждение», — сообщил собеседник агентства. Дозвониться до спикера думы Урая и депутата Кукушкина не удалось. Они не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Урая пожаловался в думскую комиссию по этике на депутата Насибуллина в преддверие своего выступления с отчетом о проделанной работе за 2021 год. Причиной стал затянувшийся конфликт между градоначальником и народным избранником.

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