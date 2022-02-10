Уволен главврач первоуральской горбольницы. Инсайд URA.RU подтвердился

11 февраля 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Виктора Долгушина уволили после больничного, а Александр Рожин станет главврачом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главврач первоуральской горбольницы Виктор Долгушин подписал врученное ему уведомление об увольнении 11 февраля. Исполняющим обязанности главврача больницы станет Александр Рожин. Об этом Долгушин рассказал URA.RU. «Я вчера вышел с больничного, а 11 февраля подписал распоряжение правительства об увольнении от 18 октября прошлого года. В распоряжении не было указано причины увольнения, так как учредитель вправе уволить без объяснения причины», — рассказал Долгушин. Он также уточнил, что в 15 октября прошлого года ушел на больничный, а спустя три дня узнал о распоряжении об увольнении. Долгушин отметил, что сейчас у него много предложений о работе и от федерального Минздрава, и от бизнеса. «Сейчас думаю уйти либо в частное здравоохранение, либо в государственное», — уточнил экс-главврач. Ранее источники URA.RU сообщили, что минздрав собирается уволить Долгушина и сделать главврачом Александра Рожина. Минздрав тогда заявлял, что во время больничного Долгушина, никто его увольнение не обсуждал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Главврач первоуральской горбольницы Виктор Долгушин подписал врученное ему уведомление об увольнении 11 февраля. Исполняющим обязанности главврача больницы станет Александр Рожин. Об этом Долгушин рассказал URA.RU. «Я вчера вышел с больничного, а 11 февраля подписал распоряжение правительства об увольнении от 18 октября прошлого года. В распоряжении не было указано причины увольнения, так как учредитель вправе уволить без объяснения причины», — рассказал Долгушин. Он также уточнил, что в 15 октября прошлого года ушел на больничный, а спустя три дня узнал о распоряжении об увольнении. Долгушин отметил, что сейчас у него много предложений о работе и от федерального Минздрава, и от бизнеса. «Сейчас думаю уйти либо в частное здравоохранение, либо в государственное», — уточнил экс-главврач. Ранее источники URA.RU сообщили, что минздрав собирается уволить Долгушина и сделать главврачом Александра Рожина. Минздрав тогда заявлял, что во время больничного Долгушина, никто его увольнение не обсуждал.