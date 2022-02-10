10 февраля 2022

Уволен главврач первоуральской горбольницы. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктора Долгушина уволили после больничного, а Александр Рожин станет главврачом Фото:

Главврач первоуральской горбольницы Виктор Долгушин подписал врученное ему уведомление об увольнении 11 февраля. Исполняющим обязанности главврача больницы станет Александр Рожин. Об этом Долгушин рассказал URA.RU.

«Я вчера вышел с больничного, а 11 февраля подписал распоряжение правительства об увольнении от 18 октября прошлого года. В распоряжении не было указано причины увольнения, так как учредитель вправе уволить без объяснения причины», — рассказал Долгушин.

Он также уточнил, что в 15 октября прошлого года ушел на больничный, а спустя три дня узнал о распоряжении об увольнении. Долгушин отметил, что сейчас у него много предложений о работе и от федерального Минздрава, и от бизнеса. «Сейчас думаю уйти либо в частное здравоохранение, либо в государственное», — уточнил экс-главврач.

Ранее источники URA.RU сообщили, что минздрав собирается уволить Долгушина и сделать главврачом Александра Рожина. Минздрав тогда заявлял, что во время больничного Долгушина, никто его увольнение не обсуждал.

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Главврач первоуральской горбольницы Виктор Долгушин подписал врученное ему уведомление об увольнении 11 февраля. Исполняющим обязанности главврача больницы станет Александр Рожин. Об этом Долгушин рассказал URA.RU. «Я вчера вышел с больничного, а 11 февраля подписал распоряжение правительства об увольнении от 18 октября прошлого года. В распоряжении не было указано причины увольнения, так как учредитель вправе уволить без объяснения причины», — рассказал Долгушин. Он также уточнил, что в 15 октября прошлого года ушел на больничный, а спустя три дня узнал о распоряжении об увольнении. Долгушин отметил, что сейчас у него много предложений о работе и от федерального Минздрава, и от бизнеса. «Сейчас думаю уйти либо в частное здравоохранение, либо в государственное», — уточнил экс-главврач. Ранее источники URA.RU сообщили, что минздрав собирается уволить Долгушина и сделать главврачом Александра Рожина. Минздрав тогда заявлял, что во время больничного Долгушина, никто его увольнение не обсуждал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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