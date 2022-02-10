Главврач первоуральской горбольницы Виктор Долгушин подписал врученное ему уведомление об увольнении 11 февраля. Исполняющим обязанности главврача больницы станет Александр Рожин. Об этом Долгушин рассказал URA.RU.
«Я вчера вышел с больничного, а 11 февраля подписал распоряжение правительства об увольнении от 18 октября прошлого года. В распоряжении не было указано причины увольнения, так как учредитель вправе уволить без объяснения причины», — рассказал Долгушин.
Он также уточнил, что в 15 октября прошлого года ушел на больничный, а спустя три дня узнал о распоряжении об увольнении. Долгушин отметил, что сейчас у него много предложений о работе и от федерального Минздрава, и от бизнеса. «Сейчас думаю уйти либо в частное здравоохранение, либо в государственное», — уточнил экс-главврач.
Ранее источники URA.RU сообщили, что минздрав собирается уволить Долгушина и сделать главврачом Александра Рожина. Минздрав тогда заявлял, что во время больничного Долгушина, никто его увольнение не обсуждал.
Главврач первоуральской горбольницы Виктор Долгушин подписал врученное ему уведомление об увольнении 11 февраля. Исполняющим обязанности главврача больницы станет Александр Рожин. Об этом Долгушин рассказал URA.RU. «Я вчера вышел с больничного, а 11 февраля подписал распоряжение правительства об увольнении от 18 октября прошлого года. В распоряжении не было указано причины увольнения, так как учредитель вправе уволить без объяснения причины», — рассказал Долгушин. Он также уточнил, что в 15 октября прошлого года ушел на больничный, а спустя три дня узнал о распоряжении об увольнении. Долгушин отметил, что сейчас у него много предложений о работе и от федерального Минздрава, и от бизнеса. «Сейчас думаю уйти либо в частное здравоохранение, либо в государственное», — уточнил экс-главврач. Ранее источники URA.RU сообщили, что минздрав собирается уволить Долгушина и сделать главврачом Александра Рожина. Минздрав тогда заявлял, что во время больничного Долгушина, никто его увольнение не обсуждал.