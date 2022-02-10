10 февраля 2022

Жители Ханты-Мансийска задолжали 645 млн рублей за ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске долг жителей за ЖКХ составил 645 млн рублей Фото:

Долг за ЖКХ у жителей Ханты-Мансийска составил порядка 645 млн рублей. А самая длительная по времени задолженность составляет почти 18 лет. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«По состоянию на 1 января задолженность составляет 645,4 млн. Самая длительная задолженность составляет период в 213 месяцев. А самая большая по сумме — более 932 тысяч рублей», — сказали в администрации.

Там добавили, что это общая сумма долга, с учетом задолженностей управляющим компаниям. «В отношении должников по ЖКХ будет решаться вопрос в рамках действующего законодательства», — заключили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что мораторий на ограничение подачи коммунальных услуг и начисление пеней за неуплату был отменен в январе 2021 года. Если потребители не станут закрывать долги, то деньги с них будут взыскиваться через суд.

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Долг за ЖКХ у жителей Ханты-Мансийска составил порядка 645 млн рублей. А самая длительная по времени задолженность составляет почти 18 лет. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «По состоянию на 1 января задолженность составляет 645,4 млн. Самая длительная задолженность составляет период в 213 месяцев. А самая большая по сумме — более 932 тысяч рублей», — сказали в администрации. Там добавили, что это общая сумма долга, с учетом задолженностей управляющим компаниям. «В отношении должников по ЖКХ будет решаться вопрос в рамках действующего законодательства», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что мораторий на ограничение подачи коммунальных услуг и начисление пеней за неуплату был отменен в январе 2021 года. Если потребители не станут закрывать долги, то деньги с них будут взыскиваться через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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