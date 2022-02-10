Жители Ханты-Мансийска задолжали 645 млн рублей за ЖКХ

11 февраля 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске долг жителей за ЖКХ составил 645 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Долг за ЖКХ у жителей Ханты-Мансийска составил порядка 645 млн рублей. А самая длительная по времени задолженность составляет почти 18 лет. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «По состоянию на 1 января задолженность составляет 645,4 млн. Самая длительная задолженность составляет период в 213 месяцев. А самая большая по сумме — более 932 тысяч рублей», — сказали в администрации. Там добавили, что это общая сумма долга, с учетом задолженностей управляющим компаниям. «В отношении должников по ЖКХ будет решаться вопрос в рамках действующего законодательства», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что мораторий на ограничение подачи коммунальных услуг и начисление пеней за неуплату был отменен в январе 2021 года. Если потребители не станут закрывать долги, то деньги с них будут взыскиваться через суд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Долг за ЖКХ у жителей Ханты-Мансийска составил порядка 645 млн рублей. А самая длительная по времени задолженность составляет почти 18 лет. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «По состоянию на 1 января задолженность составляет 645,4 млн. Самая длительная задолженность составляет период в 213 месяцев. А самая большая по сумме — более 932 тысяч рублей», — сказали в администрации. Там добавили, что это общая сумма долга, с учетом задолженностей управляющим компаниям. «В отношении должников по ЖКХ будет решаться вопрос в рамках действующего законодательства», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что мораторий на ограничение подачи коммунальных услуг и начисление пеней за неуплату был отменен в январе 2021 года. Если потребители не станут закрывать долги, то деньги с них будут взыскиваться через суд.