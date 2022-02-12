В Перми начали выдавать сертификаты на детский отдых в 2022 году

Стоимость сертификата составляет от 30% до 100% от расчетной стоимости путевки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Перми могут начать обращаться за получением сертификатов, которые дают право на частичную оплату путевки в детский лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для получения поддержки родителям необходимо определиться с формой оздоровления и отдыха ребенка. Сертификат может быть выдан только на одну из форм: загородный лагерь отдыха и оздоровления, детский оздоровительный санаторного типа, детский специализированный (профильный) лагерь», — пояснили в городской администрации.

Стоимость сертификата составляет от 30% до 100% от расчетной стоимости путевки, утвержденной правительством Пермского края на 2022 год. Размер компенсации зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи.

Чтобы получить сертификат, родителям нужно:

Самостоятельно выбрать лагерь из реестра поставщиков услуг, который размещен на сайте Минсоцразвития. Подготовить необходимый пакет документов (перечень документов можно найти на сайте администрации Перми). Заполнить заявление в любом филиале МФЦ, получить сертификат в электронном виде и приобрести путевку в выбранный из реестра лагерь с использованием сертификата в течение 15 дней со дня получения, иначе он будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.

Также до 31 июля 2022 года будут приниматься заявления от родителей на компенсацию части расходов на оплату самостоятельно приобретенной путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ, а также в детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края. Появившиеся вопросы можно задать специалистам городского департамента социальной политики по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.