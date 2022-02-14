ГИБДД Свердловской области отменила живую очередь из-за COVID

15 февраля 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

До конца февраля ГИБДД принимает только по предварительной записи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 ГИБДД Свердловской области до конца февраля приостановила прием в формате живой очереди. Это связанно с ухудшением эпидемиологической обстановки на фоне распространения COVID. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем официальном сайте. «На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до конца февраля сотрудники ГИБДД Свердловской области проводят прием граждан по предварительной записи. Такие меры будут действовать до конца февраля», — сообщила пресс-служба. Новый порядок будет действовать при выдаче и замене водительских удостоверений, регистрации транспорта, а также приема экзаменов на получение водительских удостоверений, в том числе экзаменов после окончания срока лишения права управления. «Такой порядок работы направлен на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев спрогнозировал, что пятая волна COVID может продлиться еще месяц. Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна продлиться до апреля этого года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

ГИБДД Свердловской области до конца февраля приостановила прием в формате живой очереди. Это связанно с ухудшением эпидемиологической обстановки на фоне распространения COVID. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем официальном сайте. «На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до конца февраля сотрудники ГИБДД Свердловской области проводят прием граждан по предварительной записи. Такие меры будут действовать до конца февраля», — сообщила пресс-служба. Новый порядок будет действовать при выдаче и замене водительских удостоверений, регистрации транспорта, а также приема экзаменов на получение водительских удостоверений, в том числе экзаменов после окончания срока лишения права управления. «Такой порядок работы направлен на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев спрогнозировал, что пятая волна COVID может продлиться еще месяц. Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна продлиться до апреля этого года.