Курганского убийцу по прозвищу Череп отправили в колонию. Он застрелил водителя в Екатеринбурге

15 февраля 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Сергей Черепанов застрелил водителя автобуса в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил уроженца Курганской области Сергея Черепанова по кличке Череп, который застрелил водителя микроавтобуса Алексея Воронихина, к 12 годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Сергею Черепанову наказание в виде 12 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Гособвинитель требовал для убийцы 11 лет и шесть месяцев колонии. Старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Черепанов застрелил Воронихина из пистолета 24 декабря 2020 года. Следователи установили, что поводом для убийства стало публичное оскорбление в адрес Черепанова, который решил отомстить. Водитель получил пулевое ранение в голову и умер на следующий день в больнице. Пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал URA.RU, что после убийства Черепанов продолжал ходить на работу, будучи уверенным, что избежит наказания. «Оперативниками уголовного розыска ОП № 14, городского УМВД и областного главка МВД совместно с коллегами из регионального СК, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, были проведены обыски в нескольких квартирах», — рассказал Горелых, отметив, что операции проходили и в Свердловской, и в Курганской областях. Приговор Черепанову выносили в Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил уроженца Курганской области Сергея Черепанова по кличке Череп, который застрелил водителя микроавтобуса Алексея Воронихина, к 12 годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Сергею Черепанову наказание в виде 12 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы. Гособвинитель требовал для убийцы 11 лет и шесть месяцев колонии. Старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что Черепанов застрелил Воронихина из пистолета 24 декабря 2020 года. Следователи установили, что поводом для убийства стало публичное оскорбление в адрес Черепанова, который решил отомстить. Водитель получил пулевое ранение в голову и умер на следующий день в больнице. Пресс-атташе свердловского главка полиции Валерий Горелых рассказал URA.RU, что после убийства Черепанов продолжал ходить на работу, будучи уверенным, что избежит наказания. «Оперативниками уголовного розыска ОП № 14, городского УМВД и областного главка МВД совместно с коллегами из регионального СК, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, были проведены обыски в нескольких квартирах», — рассказал Горелых, отметив, что операции проходили и в Свердловской, и в Курганской областях.