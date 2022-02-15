В ХМАО нашли подрядчика для ремонта югорского «Белого дома»

Власти ХМАО объявили конкурс на ремонт дома правительства Югры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти ХМАО заключили договор с подрядной организацией в Ханты-Мансийске «Клинстрой». Компания проведет ремонт инженерные сети и техобслуживание в доме правительства Югры почти за 20 млн рублей. Информация опубликована на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«Контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, текущему ремонту и аварийно-восстановительным работам, планово-предупредительному ремонту инженерных систем и оборудования заключен с ООО „Клинстрой“. Цена контракта 19 303 000 рубля», — сказано в документе.

Ранее URA.RU писало, что власти РФ объявили конкурс на контракт стоимостью в 115 млн рублей на ремонт «трассы смерти» в ХМАО. Ремонту подлежит часть трассы на подъезде к Сургуту.