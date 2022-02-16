16 февраля 2022

Бузова рассказала о жутком урагане на съемочной площадке ТНТ. Видео

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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
Съемки проекта продолжаются, сообщила Бузова Фото:

Около 16:00 на съемочную группу телеканала ТНТ, работающей над проектом «Звезды в Африке» в ЮАР обрушился мощный ураган, который вырывал с корнем деревья и разрушил звездный лагерь. Об этом рассказала телеведущая и певица Ольга Бузова, принимающая участие в проекте.

«Все отключилось и начался настоящий (ад — прим. URA.RU). Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — написала ведущая в своем Инстаграм.

Бузова сообщила, что звездный лагерь был полностью разрушен, команда занималась восстановлением съемочной площадки всю ночь. Несмотря на неожиданные трудности, съемки продолжаются, заключила певица.

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Около 16:00 на съемочную группу телеканала ТНТ, работающей над проектом «Звезды в Африке» в ЮАР обрушился мощный ураган, который вырывал с корнем деревья и разрушил звездный лагерь. Об этом рассказала телеведущая и певица Ольга Бузова, принимающая участие в проекте. «Все отключилось и начался настоящий (ад — прим. URA.RU). Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — написала ведущая в своем Инстаграм. Бузова сообщила, что звездный лагерь был полностью разрушен, команда занималась восстановлением съемочной площадки всю ночь. Несмотря на неожиданные трудности, съемки продолжаются, заключила певица. Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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