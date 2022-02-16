Бузова рассказала о жутком урагане на съемочной площадке ТНТ. Видео 17 февраля 2022 в 00:15 Размер текста - 17 + Съемки проекта продолжаются, сообщила Бузова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около 16:00 на съемочную группу телеканала ТНТ, работающей над проектом «Звезды в Африке» в ЮАР обрушился мощный ураган, который вырывал с корнем деревья и разрушил звездный лагерь. Об этом рассказала телеведущая и певица Ольга Бузова, принимающая участие в проекте. «Все отключилось и начался настоящий (ад — прим. URA.RU). Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — написала ведущая в своем Инстаграм. Бузова сообщила, что звездный лагерь был полностью разрушен, команда занималась восстановлением съемочной площадки всю ночь. Несмотря на неожиданные трудности, съемки продолжаются, заключила певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Около 16:00 на съемочную группу телеканала ТНТ, работающей над проектом «Звезды в Африке» в ЮАР обрушился мощный ураган, который вырывал с корнем деревья и разрушил звездный лагерь. Об этом рассказала телеведущая и певица Ольга Бузова, принимающая участие в проекте. «Все отключилось и начался настоящий (ад — прим. URA.RU). Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — написала ведущая в своем Инстаграм. Бузова сообщила, что звездный лагерь был полностью разрушен, команда занималась восстановлением съемочной площадки всю ночь. Несмотря на неожиданные трудности, съемки продолжаются, заключила певица. Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям