Около 16:00 на съемочную группу телеканала ТНТ, работающей над проектом «Звезды в Африке» в ЮАР обрушился мощный ураган, который вырывал с корнем деревья и разрушил звездный лагерь. Об этом рассказала телеведущая и певица Ольга Бузова, принимающая участие в проекте.
«Все отключилось и начался настоящий (ад — прим. URA.RU). Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — написала ведущая в своем Инстаграм.
Бузова сообщила, что звездный лагерь был полностью разрушен, команда занималась восстановлением съемочной площадки всю ночь. Несмотря на неожиданные трудности, съемки продолжаются, заключила певица.
Около 16:00 на съемочную группу телеканала ТНТ, работающей над проектом «Звезды в Африке» в ЮАР обрушился мощный ураган, который вырывал с корнем деревья и разрушил звездный лагерь. Об этом рассказала телеведущая и певица Ольга Бузова, принимающая участие в проекте. «Все отключилось и начался настоящий (ад — прим. URA.RU). Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции», — написала ведущая в своем Инстаграм. Бузова сообщила, что звездный лагерь был полностью разрушен, команда занималась восстановлением съемочной площадки всю ночь. Несмотря на неожиданные трудности, съемки продолжаются, заключила певица. Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)