Церемонию Универсиады-2023 проведут резиденты Comedy Club

Продюсерский центр, создавший «Дома-2» и Comedy Club, впервые займется подготовкой спортивного мероприятия Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Церемонию открытия и закрытия Универсиады-2023 на Екатеринбург-Арене проведет Comedy Club Production. Об этом URA.RU сообщил руководитель дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов.

«Церемонии открытия и закрытия уже обрели своего подрядчика. Им стал „Национальный спортивный телеканал“ (Матч ТВ) совместно с Comedy Club Production. Надо сказать, что ребята предложили, безусловно, лучшую концепцию. В ней учтены такие аспекты, как история Урала, 300-летие Екатеринбурга и студенческая спортивная составляющая», — рассказал Чернов на выездном совещании комитета Госдумы по спорту, который проходит сегодня в Екатеринбурге.



Он добавил, что «НСТ» привлек специалистов, которые разрабатывали открытие и закрытие Олимпиады-2014 в Сочи. «А это, согласитесь, своего рода эталон таких событий», — подчеркнул руководитель дирекции Универсиады-2023.

Организаторов Всемирных студенческих игры 2023 в Екатеринбурге начали искать в конце июня прошлого года. Согласно техзаданию, подрядчик должен провести оригинальный парад атлетов и церемонию зажжения огня Игр. Открытие церемонии состоится 8 августа, закроют Универсиаду в день празднования 300-летния Екатеринбурга — 19 августа. Ход подготовки к Универсиаде инспектируют федеральные и региональные чиновники.

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