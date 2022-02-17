В Пермском крае резко подорожали пельмени

В цене выросли как покупные, так и самолепные пельмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В магазинах Пермского края выросли за год в цене пельмени, манты, равиоли. Изделия собственного приготовления также подорожали — на 11.9%. Это связано с ростом цен на продукты, которые нужны для их приготовления. Данные приводит Пермьстат.

«Сильнее всего подорожал репчатый лук — на 13,5%. Мясной фарш — на 12,1%. Масло сливочное — на 11,7%, мука пшеничная — на 10,8%, десяток яиц — на 10,5%, сметана — на 9,7%», — указано на сайте ведомства.

Средняя цена за килограмм покупных пельменей, мантов, равиоли в январе 2022 года составила в Перми — 343,35 рубля. В Березниках почти так же — 343,40 рубля. Немного дешевле в Кудымкаре — 319, 03. Самые дешевые пельмени оказались в Чайковском — 228,29 рублей.

Своими руками лепить пельмени обойдется дешевле. Стоимость килограмма пельменей собственного приготовления, рассчитанная по средним ценам продуктов, — 209,01 рубля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае резко выросли цены на овощи. Максимальное удорожание в истекшем году было отмечено на так называемый «борщевой набор».