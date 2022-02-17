Директор Пермской туристической гильдии покидает пост

Кресло директора Пермской туристической гильдии ждет нового хозяина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина в марте покинет свой пост. В организации вместе с новым руководством ищут новую стратегию развития. Об этом было объявлено на общем собрании совета гильдии.

«Прозвучали рацпредложения по улучшению работы партнерства. Опрос „что для вас успешность нашей организации“ выявил новые ориентиры и цели. Очевидно, что руководству гильдии и Совету следует архитектурно прописать цель организации на ближайшие пять лет и создать новую стратегию. Наступило время, когда в руководство Пермской туристической гильдии требуются свежие силы и энергия», — говорится на станице организации в соцсети «ВКонтакте».

Елагина покинет пост исполнительного директора в середине марта. Тогда на общем собрании гильдии должны будут представить ее преемника.