На неделе на Пермь обрушатся снегопады и метели

Пермским дворникам придется потрудиться (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Синоптики обещают пермякам теплую неделю со снегопадами и метелями. Похолодание в некоторых районах края ожидается в пятницу, сообщает портал «Метеоролог и Я»

«Регион ожидает далеко не самая скучная неделя с оттепелями, снегопадами и метелями. Готовим лопаты и технику, будем огребать… „Вентиль“ тепла может перекрыться в пятницу ввиду формирования высотного гребня. Вместе с этим начнет пробиваться солнце, в ночные часы по северу и востоку заметно похолодает», — говорится на сайте проекта.

В целом неделя ожидается теплой — температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Количество осадков местами превысит 40% от месячной нормы.