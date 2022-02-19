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На неделе на Пермь обрушатся снегопады и метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, мороз, дворник
Пермским дворникам придется потрудиться (архивное фото) Фото:

Синоптики обещают пермякам теплую неделю со снегопадами и метелями. Похолодание в некоторых районах края ожидается в пятницу, сообщает портал «Метеоролог и Я»

«Регион ожидает далеко не самая скучная неделя с оттепелями, снегопадами и метелями. Готовим лопаты и технику, будем огребать… „Вентиль“ тепла может перекрыться в пятницу ввиду формирования высотного гребня. Вместе с этим начнет пробиваться солнце, в ночные часы по северу и востоку заметно похолодает», — говорится на сайте проекта.

В целом неделя ожидается теплой — температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Количество осадков местами превысит 40% от месячной нормы.

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Синоптики обещают пермякам теплую неделю со снегопадами и метелями. Похолодание в некоторых районах края ожидается в пятницу, сообщает портал «Метеоролог и Я» «Регион ожидает далеко не самая скучная неделя с оттепелями, снегопадами и метелями. Готовим лопаты и технику, будем огребать… „Вентиль“ тепла может перекрыться в пятницу ввиду формирования высотного гребня. Вместе с этим начнет пробиваться солнце, в ночные часы по северу и востоку заметно похолодает», — говорится на сайте проекта. В целом неделя ожидается теплой — температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. Количество осадков местами превысит 40% от месячной нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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