Скончался известный пермский экс-депутат и бизнесмен

На 59-м году жизни 21 февраля умер бывший депутат Пермской гордумы и совладелец дорожной компании «Пермская ДПМК» Сергей Титов. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов».
«Скончался бывший депутат Пермской городской Думы, до недавнего времени — крупный игрок рынка дорожного строительства Пермского края Сергей Титов. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Сергей Титов начал работу в мэрии Перми в 2004 году в должности заместителя начальника департамента планирования и развития. С 2006 по 2011 год он был депутатом Пермской гордумы. В 2014 году он принимал участие в конкурсе на пост сити-менеджера Перми. Титов считался владельцем КТ «Пермская ДПМК», которая занималась строительством автомобильных дорог. Компания была признана банкротом.
На 59-м году жизни 21 февраля умер бывший депутат Пермской гордумы и совладелец дорожной компании «Пермская ДПМК» Сергей Титов. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов». «Скончался бывший депутат Пермской городской Думы, до недавнего времени — крупный игрок рынка дорожного строительства Пермского края Сергей Титов. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Сергей Титов начал работу в мэрии Перми в 2004 году в должности заместителя начальника департамента планирования и развития. С 2006 по 2011 год он был депутатом Пермской гордумы. В 2014 году он принимал участие в конкурсе на пост сити-менеджера Перми. Титов считался владельцем КТ «Пермская ДПМК», которая занималась строительством автомобильных дорог. Компания была признана банкротом.