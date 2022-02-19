19 февраля 2022
18 февраля 2022

Скончался известный пермский экс-депутат и бизнесмен

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Сергею Титову было 58 лет Фото:

На 59-м году жизни 21 февраля умер бывший депутат Пермской гордумы и совладелец дорожной компании «Пермская ДПМК» Сергей Титов. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов».

«Скончался бывший депутат Пермской городской Думы, до недавнего времени — крупный игрок рынка дорожного строительства Пермского края Сергей Титов. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Сергей Титов начал работу в мэрии Перми в 2004 году в должности заместителя начальника департамента планирования и развития. С 2006 по 2011 год он был депутатом Пермской гордумы. В 2014 году он принимал участие в конкурсе на пост сити-менеджера Перми. Титов считался владельцем КТ «Пермская ДПМК», которая занималась строительством автомобильных дорог. Компания была признана банкротом.

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На 59-м году жизни 21 февраля умер бывший депутат Пермской гордумы и совладелец дорожной компании «Пермская ДПМК» Сергей Титов. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов». «Скончался бывший депутат Пермской городской Думы, до недавнего времени — крупный игрок рынка дорожного строительства Пермского края Сергей Титов. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Сергей Титов начал работу в мэрии Перми в 2004 году в должности заместителя начальника департамента планирования и развития. С 2006 по 2011 год он был депутатом Пермской гордумы. В 2014 году он принимал участие в конкурсе на пост сити-менеджера Перми. Титов считался владельцем КТ «Пермская ДПМК», которая занималась строительством автомобильных дорог. Компания была признана банкротом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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