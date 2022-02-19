Скончался известный пермский экс-депутат и бизнесмен

21 февраля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Сергею Титову было 58 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На 59-м году жизни 21 февраля умер бывший депутат Пермской гордумы и совладелец дорожной компании «Пермская ДПМК» Сергей Титов. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов». «Скончался бывший депутат Пермской городской Думы, до недавнего времени — крупный игрок рынка дорожного строительства Пермского края Сергей Титов. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Сергей Титов начал работу в мэрии Перми в 2004 году в должности заместителя начальника департамента планирования и развития. С 2006 по 2011 год он был депутатом Пермской гордумы. В 2014 году он принимал участие в конкурсе на пост сити-менеджера Перми. Титов считался владельцем КТ «Пермская ДПМК», которая занималась строительством автомобильных дорог. Компания была признана банкротом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На 59-м году жизни 21 февраля умер бывший депутат Пермской гордумы и совладелец дорожной компании «Пермская ДПМК» Сергей Титов. Об этом сообщает телеграм-канал «Лбов». «Скончался бывший депутат Пермской городской Думы, до недавнего времени — крупный игрок рынка дорожного строительства Пермского края Сергей Титов. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Сергей Титов начал работу в мэрии Перми в 2004 году в должности заместителя начальника департамента планирования и развития. С 2006 по 2011 год он был депутатом Пермской гордумы. В 2014 году он принимал участие в конкурсе на пост сити-менеджера Перми. Титов считался владельцем КТ «Пермская ДПМК», которая занималась строительством автомобильных дорог. Компания была признана банкротом.