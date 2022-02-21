21 февраля 2022

В Перми ищут желающих отремонтировать кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка фотографий в период самоизоляции 28.04.20 в Перми, крест, могила, кладбище, северное кладбище пермь
Подрядчик должен будет выкорчевать деревья и сделать дорожки Фото:

Пермские власти ищут подрядчика, который выполнит ремонт квартала Северного кладбища. Информация появилась на сайте госзакупок.

«МКУ „Пермблагоустройство“ объявило электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение текущего ремонта квартала на кладбище Северное в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест погребения. Итоги аукциона должны подвести в начале марта», — указано в заявке на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, будущий подрядчик должен будет убрать 96 аварийных деревьев и поросль, вывезти срубленные деревья, выкорчевать вручную оставшиеся после валки пни, засыпать ямы. Кроме этих работ необходимо обустроить дороги в квартале: застелить два песочных слоя.

Начальная цена на эти работы — 4,9 млн рублей. Работы необходимо будет выполнить за 45 дней с даты подписания контракта.

Северное кладбище — самое крупное в Перми, оно было закрыто для захоронений в апреле 2021 года в связи с тем, что выработаны все резервные участки. Северное кладбище перевели в режим работы только для подзахоронений к могиле или в могилу ранее умершего родственника.

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Пермские власти ищут подрядчика, который выполнит ремонт квартала Северного кладбища. Информация появилась на сайте госзакупок. «МКУ „Пермблагоустройство“ объявило электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение текущего ремонта квартала на кладбище Северное в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест погребения. Итоги аукциона должны подвести в начале марта», — указано в заявке на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, будущий подрядчик должен будет убрать 96 аварийных деревьев и поросль, вывезти срубленные деревья, выкорчевать вручную оставшиеся после валки пни, засыпать ямы. Кроме этих работ необходимо обустроить дороги в квартале: застелить два песочных слоя. Начальная цена на эти работы — 4,9 млн рублей. Работы необходимо будет выполнить за 45 дней с даты подписания контракта. Северное кладбище — самое крупное в Перми, оно было закрыто для захоронений в апреле 2021 года в связи с тем, что выработаны все резервные участки. Северное кладбище перевели в режим работы только для подзахоронений к могиле или в могилу ранее умершего родственника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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