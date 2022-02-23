Главу ОВД Туринска оправдали после скандала с продажей мотоциклов

Алексей Алешков признан судом невиновным (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальника ОМВД по Туринску (Свердловская область) подполковника Алексея Алешкова, которого подозревали в продаже изъятых мотоциклов в металлолом, признали невиновным за отсутствием в его действиях состава преступления. Об этом URA.RU рассказала почетный адвокат России Людмила Дирксен со ссылкой на окончательное решение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

«По делу Алексея Алешкова удалось доказать всю нелепость обвинения и несостоятельность позиции органа следствия и прокуратуры. Они, как мне кажется, сами знали, что истина не на их стороне, но упорно настаивали на обвинении, предоставляя в суд сомнительные доказательства или утаивая важные сведения от экспертов», — рассказала адвокат. Точку в деле Алешкова поставил Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. До этого аналогичное решение принимали в Туринском горсуде и в Свердловском облсуде.

Дирксен отметила, что за 30-летнюю практику уже защищала высокопоставленных силовиков, сталкивавшихся с несправедливым обвинением. «Множество людей подвергаются несправедливому обвинению, и лишь немногим удается получить оправдательный приговор», — рассказала адвокат.

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что Алексей Алешков в 2018 году подозревался в продаже изъятых мотоциклов и мопедов. По сообщениям источников, Алешков якобы присваивал деньги, полученные с продажи металлолома.

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