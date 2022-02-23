Аварийного жилья в Пермском крае становится больше

В Пермском крае количество домов, признанных аварийными, увеличивается с каждым годом. Несмотря на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», сегодня расселить необходимо почти на 18 тысяч человек больше, чем четыре года назад. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр строительства Андрей Колмогоров.
«На начало реализации национального проекта в крае насчитывалось 471,2 тысячи кв. метров аварийного жилья, в котором проживало 32 тысячи человек. Все это время дома продолжают признаваться аварийными, и на сегодняшний день на территории края расселению подлежит свыше 880 тысяч кв. метров фонда, в котором проживают более 50 тысяч человек», — цитирует чиновника сайт регионального правительства.
В 2021 году в Пермском крае ликвидировано более 100 тысяч кв. метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали порядка семи тысяч человек. В этом году власти рассчитывают ускорить темпы расселения.
В Пермском крае количество домов, признанных аварийными, увеличивается с каждым годом. Несмотря на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», сегодня расселить необходимо почти на 18 тысяч человек больше, чем четыре года назад. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр строительства Андрей Колмогоров. «На начало реализации национального проекта в крае насчитывалось 471,2 тысячи кв. метров аварийного жилья, в котором проживало 32 тысячи человек. Все это время дома продолжают признаваться аварийными, и на сегодняшний день на территории края расселению подлежит свыше 880 тысяч кв. метров фонда, в котором проживают более 50 тысяч человек», — цитирует чиновника сайт регионального правительства. В 2021 году в Пермском крае ликвидировано более 100 тысяч кв. метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали порядка семи тысяч человек. В этом году власти рассчитывают ускорить темпы расселения.