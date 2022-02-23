Аварийного жилья в Пермском крае становится больше

24 февраля 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Более 50 тысяч пермяков нуждаются в переселении из аварийного жилья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае количество домов, признанных аварийными, увеличивается с каждым годом. Несмотря на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», сегодня расселить необходимо почти на 18 тысяч человек больше, чем четыре года назад. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр строительства Андрей Колмогоров. «На начало реализации национального проекта в крае насчитывалось 471,2 тысячи кв. метров аварийного жилья, в котором проживало 32 тысячи человек. Все это время дома продолжают признаваться аварийными, и на сегодняшний день на территории края расселению подлежит свыше 880 тысяч кв. метров фонда, в котором проживают более 50 тысяч человек», — цитирует чиновника сайт регионального правительства. В 2021 году в Пермском крае ликвидировано более 100 тысяч кв. метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали порядка семи тысяч человек. В этом году власти рассчитывают ускорить темпы расселения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае количество домов, признанных аварийными, увеличивается с каждым годом. Несмотря на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», сегодня расселить необходимо почти на 18 тысяч человек больше, чем четыре года назад. Об этом на заседании краевого правительства сообщил министр строительства Андрей Колмогоров. «На начало реализации национального проекта в крае насчитывалось 471,2 тысячи кв. метров аварийного жилья, в котором проживало 32 тысячи человек. Все это время дома продолжают признаваться аварийными, и на сегодняшний день на территории края расселению подлежит свыше 880 тысяч кв. метров фонда, в котором проживают более 50 тысяч человек», — цитирует чиновника сайт регионального правительства. В 2021 году в Пермском крае ликвидировано более 100 тысяч кв. метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали порядка семи тысяч человек. В этом году власти рассчитывают ускорить темпы расселения.