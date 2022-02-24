Энергокомпания не может расторгнуть контракт в одностороннем порядке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» заявило о нежелании МУП «Югорскэнергогаз» расплачиваться по крупным долгам. Как рассказали URA.RU в пресс-службе энергокомпании, с октября 2021 года по январь 2022 года муниципальное предприятие задолжало 35,6 миллионов рублей. При этом местная администрация отказывается идти на контакт.

«Ситуация с МУП „Югорскэнергогаз“ очень напряженная. Предприятие систематически не оплачивает потребленную электрическую энергию. При этом оно относится к категории потребителей, с которыми нельзя в одностороннем порядке расторгнуть договор энергоснабжения, а также произвести ограничение поставок электрической энергии. То есть АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ несколько лет подряд фактически кредитует предприятие, добросовестно выполняя свои обязательства как гарантирующий поставщик электроэнергии», — заявил заместитель генерального директора — директор филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр Левченко.

Ситуация с задолженностью «Югорскэнергогаза» не первая за последние годы. По словам представителей «Газпром энергосбыт Тюмень», МУП перешел компании от АО «ЮТЭК». А вместе с ним и задолженность в 28,5 миллионов рублей. За несколько лет в адрес руководства предприятия были направлены десятки уведомлений о необходимости исполнения обязательств, а в администрацию города письма о содействии в разрешении ситуации.

В связи со сложившейся ситуацией в январе энергокомпания обратилась с иском по взысканию задолженности в арбитражный суд Ханты-Манскийского автономного округа. Сейчас представители «Газпром энергосбыт Тюмень» надеются на помощь региональных властей, в том числе губернатора ХМАО Натальи Комаровой.

URA.RU обратилось за комментарием в управление внутренней политики и общественных связей администрации Югорска. Там попросили агентство отправить официальный запрос. На момент публикации ответ получен не был.

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