26 февраля 2022

ТАСС: посольство Китая напомнило о настоящей угрозе для мира

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
В КНР напомнили, кто является настоящей угрозой для всего мира Фото:

Настоящей угрозой для мира являются Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНР.

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. В доказательство был прикреплен список, состоящий из 20 стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После это лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.

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Настоящей угрозой для мира являются Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНР. «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. В доказательство был прикреплен список, состоящий из 20 стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После это лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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