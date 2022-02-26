ТАСС: посольство Китая напомнило о настоящей угрозе для мира

Настоящей угрозой для мира являются Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНР.
«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. В доказательство был прикреплен список, состоящий из 20 стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После это лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.
Настоящей угрозой для мира являются Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНР. «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. В доказательство был прикреплен список, состоящий из 20 стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После это лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.