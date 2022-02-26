ТАСС: посольство Китая напомнило о настоящей угрозе для мира

27 февраля 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

В КНР напомнили, кто является настоящей угрозой для всего мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Настоящей угрозой для мира являются Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНР. «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. В доказательство был прикреплен список, состоящий из 20 стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После это лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Настоящей угрозой для мира являются Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНР. «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter. В доказательство был прикреплен список, состоящий из 20 стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины. После это лидер Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.