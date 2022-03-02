Статусный свердловский силовик покинул высокий пост в Москве

03 марта 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

Где продолжит карьеру Павел Исаков, пока не известно Фото: Анна Майорова © URA.RU Начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД РФ по Москве Павел Исаков покинул свой пост. Это следует из приказа главка от 18 февраля (имеется в распоряжении URA.RU). «Полковник полиции Лямзин Михаил Юрьевич [назначен] начальником управления собственной безопасности», — говорится в документе. На какую позицию перешел Исаков, там не уточняется. В Свердловской области Исаков известен по работе на посту начальника отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД. Одним из его преемников в этой должности был Константин Строганов. После назначения главой УСБ московской полиции Строганов назначил Исакова своим замом. В июне 2021-го, после того как Строганов стал начальником УВД по Северо-восточному административному округу Москвы, Исаков занял его кресло в УСБ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД РФ по Москве Павел Исаков покинул свой пост. Это следует из приказа главка от 18 февраля (имеется в распоряжении URA.RU). «Полковник полиции Лямзин Михаил Юрьевич [назначен] начальником управления собственной безопасности», — говорится в документе. На какую позицию перешел Исаков, там не уточняется. В Свердловской области Исаков известен по работе на посту начальника отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД. Одним из его преемников в этой должности был Константин Строганов. После назначения главой УСБ московской полиции Строганов назначил Исакова своим замом. В июне 2021-го, после того как Строганов стал начальником УВД по Северо-восточному административному округу Москвы, Исаков занял его кресло в УСБ.