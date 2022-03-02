02 марта 2022

Статусный свердловский силовик покинул высокий пост в Москве

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Где продолжит карьеру Павел Исаков, пока не известно Фото:

Начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД РФ по Москве Павел Исаков покинул свой пост. Это следует из приказа главка от 18 февраля (имеется в распоряжении URA.RU).

«Полковник полиции Лямзин Михаил Юрьевич [назначен] начальником управления собственной безопасности», — говорится в документе. На какую позицию перешел Исаков, там не уточняется.

В Свердловской области Исаков известен по работе на посту начальника отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД. Одним из его преемников в этой должности был Константин Строганов. После назначения главой УСБ московской полиции Строганов назначил Исакова своим замом. В июне 2021-го, после того как Строганов стал начальником УВД по Северо-восточному административному округу Москвы, Исаков занял его кресло в УСБ.

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Начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД РФ по Москве Павел Исаков покинул свой пост. Это следует из приказа главка от 18 февраля (имеется в распоряжении URA.RU). «Полковник полиции Лямзин Михаил Юрьевич [назначен] начальником управления собственной безопасности», — говорится в документе. На какую позицию перешел Исаков, там не уточняется. В Свердловской области Исаков известен по работе на посту начальника отдела по борьбе с оргпреступностью ГУ МВД. Одним из его преемников в этой должности был Константин Строганов. После назначения главой УСБ московской полиции Строганов назначил Исакова своим замом. В июне 2021-го, после того как Строганов стал начальником УВД по Северо-восточному административному округу Москвы, Исаков занял его кресло в УСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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