02 марта 2022

В ХМАО магазины Apple возобновили работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины в ТРК Родник. Челябинск, apple, эпл, restore
В торговых центрах ХМАО магазины Apple возобновили работу Фото:

В ХМАО официальный реселлер компании Apple re:Store возобновил работу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в службе поддержки re:Store.

«Сегодня все магазины работают в штатном режиме», — сказали в службе. Однако не смогли оперативно ответить на вопрос о том, почему накануне салон был закрыт. В пресс-службу компании был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать причину закрытия. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что приостановка работы случилась после того, как Apple объявила о прекращении продажи своей техники на территории РФ из-за специальной операции на территории Украины. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а страны Запада ответили жесткими экономическими санкциями. Однако закрытыми отделы re:Store простояли лишь сутки. Как и предупреждали экономисты, санкции оказались обоюдоострыми и болезненными для самих зарубежных компаний.

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В ХМАО официальный реселлер компании Apple re:Store возобновил работу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в службе поддержки re:Store. «Сегодня все магазины работают в штатном режиме», — сказали в службе. Однако не смогли оперативно ответить на вопрос о том, почему накануне салон был закрыт. В пресс-службу компании был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать причину закрытия. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что приостановка работы случилась после того, как Apple объявила о прекращении продажи своей техники на территории РФ из-за специальной операции на территории Украины. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а страны Запада ответили жесткими экономическими санкциями. Однако закрытыми отделы re:Store простояли лишь сутки. Как и предупреждали экономисты, санкции оказались обоюдоострыми и болезненными для самих зарубежных компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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