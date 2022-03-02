В ХМАО магазины Apple возобновили работу

03 марта 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

В торговых центрах ХМАО магазины Apple возобновили работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО официальный реселлер компании Apple re:Store возобновил работу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в службе поддержки re:Store. «Сегодня все магазины работают в штатном режиме», — сказали в службе. Однако не смогли оперативно ответить на вопрос о том, почему накануне салон был закрыт. В пресс-службу компании был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать причину закрытия. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что приостановка работы случилась после того, как Apple объявила о прекращении продажи своей техники на территории РФ из-за специальной операции на территории Украины. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а страны Запада ответили жесткими экономическими санкциями. Однако закрытыми отделы re:Store простояли лишь сутки. Как и предупреждали экономисты, санкции оказались обоюдоострыми и болезненными для самих зарубежных компаний. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО официальный реселлер компании Apple re:Store возобновил работу. Информацию об этом URA.RU подтвердили в службе поддержки re:Store. «Сегодня все магазины работают в штатном режиме», — сказали в службе. Однако не смогли оперативно ответить на вопрос о том, почему накануне салон был закрыт. В пресс-службу компании был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать причину закрытия. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что приостановка работы случилась после того, как Apple объявила о прекращении продажи своей техники на территории РФ из-за специальной операции на территории Украины. Перед этим Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а страны Запада ответили жесткими экономическими санкциями. Однако закрытыми отделы re:Store простояли лишь сутки. Как и предупреждали экономисты, санкции оказались обоюдоострыми и болезненными для самих зарубежных компаний.