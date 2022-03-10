Глава Минпромторга обвинил Запад в росте цен в РФ

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Послание президента. Москва, мантуров денис, портрет
Денис Мантуров обвинил партнеров из-за рубежа в росте цен в России Фото:

Существенное подорожание продуктов в России было вызвано безответственной позицией зарубежных партнеров страны. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных товаров. Более 90% социально значимых товаров производится в РФ», — сказал Мантуров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24».

Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов, пишет «Национальная служба новостей».

Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации.

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Существенное подорожание продуктов в России было вызвано безответственной позицией зарубежных партнеров страны. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных товаров. Более 90% социально значимых товаров производится в РФ», — сказал Мантуров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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