Глава Минпромторга обвинил Запад в росте цен в РФ

10 марта 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Существенное подорожание продуктов в России было вызвано безответственной позицией зарубежных партнеров страны. Об этом заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «Безответственная позиция наших бывших партнеров из-за рубежа привела к существенному подорожанию импортных товаров. Более 90% социально значимых товаров производится в РФ», — сказал Мантуров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным с правительством России, трансляция которого ведется на телеканале «Россия-24». Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов, пишет «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Западные компании стали массово покидать российский рынок и закрывать свои производства в РФ после начала спецоперации.