10 марта 2022

Сотни челябинцев вышли поддержать спецоперацию на Украине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!». Челябинск, своих не бросаем, митинг, транспарант, ржд, юужд
Такие же акции одновременно с челябинским провели и другие филиалы РЖД Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Несколько сот участников собрала в Челябинске 11 марта всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU.

Мероприятие прошло на площадке Музея железнодорожной техники на центральном вокзале города. На митинг пришли представители подразделений Южно-Уральской железной дороги (входит в холдинг РЖД), а также ветераны отрасли и общественники.

«Мы свидетели патологической ненависти Америки и ее сателлитов к нашему Отечеству. Один президент США обзывает нас империей зла, второй грозит разорвать экономику в клочья, третий окружает военными базами. Теперь нашу братскую Украину приватизировали и направили против России», — обратился к собравшимся глава областного Совета ветеранов, почетный гражданин Челябинской области Анатолий Сурков.

Также челябинские железнодорожники приняли обращение о поддержке решения президента Владимира Путина и спецоперации на Украине и в Донбассе российской армии. В обсуждении приняли участие представители 120 предприятий ЮУЖД, где организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим гражданам ДНР и ЛНР.

Всероссийская акция «Своих не бросаем!» прошла 11 марта на всех 16 железных дорогах — филиалах холдинга РЖД. В ней приняли участие свыше 9 тысяч человек.

Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!» Челябинск
Фото:
Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!» Челябинск
Фото:
Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!» Челябинск
Фото:
Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!» Челябинск
Фото:
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Несколько сот участников собрала в Челябинске 11 марта всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!» в поддержку спецоперации на Украине. Об этом передает с места событий корреспондент URA.RU. Мероприятие прошло на площадке Музея железнодорожной техники на центральном вокзале города. На митинг пришли представители подразделений Южно-Уральской железной дороги (входит в холдинг РЖД), а также ветераны отрасли и общественники. «Мы свидетели патологической ненависти Америки и ее сателлитов к нашему Отечеству. Один президент США обзывает нас империей зла, второй грозит разорвать экономику в клочья, третий окружает военными базами. Теперь нашу братскую Украину приватизировали и направили против России», — обратился к собравшимся глава областного Совета ветеранов, почетный гражданин Челябинской области Анатолий Сурков. Также челябинские железнодорожники приняли обращение о поддержке решения президента Владимира Путина и спецоперации на Украине и в Донбассе российской армии. В обсуждении приняли участие представители 120 предприятий ЮУЖД, где организован сбор гуманитарной помощи пострадавшим гражданам ДНР и ЛНР. Всероссийская акция «Своих не бросаем!» прошла 11 марта на всех 16 железных дорогах — филиалах холдинга РЖД. В ней приняли участие свыше 9 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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