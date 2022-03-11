Pink Floyd удалит всю свою музыку с цифровых платформ в России

12 марта 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Рок-группа Pink Floyd удалит все композиции с музыкальных сервисов в РФ Фото: Дарья Попова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Все композиции британской рок-группы Pink Floyd с 1987 года будут удалены с российских музыкальных сервисов. Об этом заявил один из бывших участников группы Дэвид Гилмор. Музыкант отметил, что с цифровых платформ также исчезнут его сольные записи. «Произведения Pink Floyd с 1987 года и до сегодняшнего дня, все сольные записи Дэвида Гилмора будут удалены со всех цифровых платформ в России», — написал Гилмор на своей странице в Twitter. Музыкант добавил, что ограничение коснется и слушателей из Белоруссии. Ранее об отмене концертов объявила российская рок-группа «Мумий Троль». О решении музыканты сообщили в своем инстаграм-аккаунте. Некоторые музыканты высказывают протесты в адрес России на фоне событий на Украине. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все композиции британской рок-группы Pink Floyd с 1987 года будут удалены с российских музыкальных сервисов. Об этом заявил один из бывших участников группы Дэвид Гилмор. Музыкант отметил, что с цифровых платформ также исчезнут его сольные записи. «Произведения Pink Floyd с 1987 года и до сегодняшнего дня, все сольные записи Дэвида Гилмора будут удалены со всех цифровых платформ в России», — написал Гилмор на своей странице в Twitter. Музыкант добавил, что ограничение коснется и слушателей из Белоруссии. Ранее об отмене концертов объявила российская рок-группа «Мумий Троль». О решении музыканты сообщили в своем инстаграм-аккаунте. Некоторые музыканты высказывают протесты в адрес России на фоне событий на Украине. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.