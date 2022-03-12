Евросоюз нашел способ снизить цену на газ

12 марта 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Газ в Европе подешевел на 50% после инициативы премьер-министра Греции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После предложений Греции урегулировать цены на газ, в том числе путем установки потолка цен, рынок газа упал на 50%. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита Евросоюза. «Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 евро, что было пять дней назад, до примерно 115. Я видел, это было около часа назад. Это лучшее доказательство, что этот рынок не работает как нормальный, что он спекулятивный и что это проблема, которую нам приходится решать на европейском уровне», — приводит слова Мицотакиса РИА «Новости». Ранее в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Греции предложил установить потолок цен на газ, а также дневной диапазон колебания цен в районе 10%. Помимо этого было предложено установить потолок средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии и разрешить проведение транзакций только с естественной поставкой газа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После предложений Греции урегулировать цены на газ, в том числе путем установки потолка цен, рынок газа упал на 50%. Такое заявление сделал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита Евросоюза. «Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 евро, что было пять дней назад, до примерно 115. Я видел, это было около часа назад. Это лучшее доказательство, что этот рынок не работает как нормальный, что он спекулятивный и что это проблема, которую нам приходится решать на европейском уровне», — приводит слова Мицотакиса РИА «Новости». Ранее в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Греции предложил установить потолок цен на газ, а также дневной диапазон колебания цен в районе 10%. Помимо этого было предложено установить потолок средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии и разрешить проведение транзакций только с естественной поставкой газа.