В петербургском отеле зарезали 15-летнюю девушку

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве Фото:

Вечером 7 сентября в одном из апарт-отелей Петербурга было обнаружено тело зарезанной 15-летней девушки. Об этом сообщает ГСУ СК по городу.

«Вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружено тело несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями», — говорится в официальном telegram-канале СК. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Трагедия разыгралась в номере апарт-отеля, куда несовершеннолетнюю пригласил 18-летний молодой человек, ранее знакомый с погибшей. Между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Молодой человек нанес девушке множество ножевых ударов, от которых она скончалась на месте. После совершения преступления подозреваемый попытался совершить самоубийство. Однако ему своевременно была оказана медицинская помощь, в настоящее время он находится в одной из городских больниц.

