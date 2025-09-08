На востоке Польши разбился второй неизвестный дрон за неделю

В результате происшествия никто не пострадал
В результате происшествия никто не пострадал

В Люблинском воеводстве на востоке Польши зафиксировано падение еще одного неопознанного беспилотника. Об этом сообщает Polskie Radio.

По данным Polskie Radio, инцидент произошел в районе польско-белорусского пограничного перехода в Тересполе. Обломки дрона обнаружили сотрудники Пограничной службы около 22:00 по местному времени (23:00 мск) 7 сентября. В результате происшествия никто не пострадал. Место падения оцеплено.

Это уже второй подобный инцидент в регионе за последнюю неделю. 6 сентября неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства, всего в 500 метрах от жилых построек. Позже следователи установили, что речь идет о беспилотнике, который не имел военного назначения. На корпусе аппарата были обнаружены надписи кириллицей.

