На востоке Польши разбился второй неизвестный дрон за неделю

В Люблинском воеводстве на востоке Польши зафиксировано падение еще одного неопознанного беспилотника. Об этом сообщает Polskie Radio.
По данным Polskie Radio, инцидент произошел в районе польско-белорусского пограничного перехода в Тересполе. Обломки дрона обнаружили сотрудники Пограничной службы около 22:00 по местному времени (23:00 мск) 7 сентября. В результате происшествия никто не пострадал. Место падения оцеплено.
Это уже второй подобный инцидент в регионе за последнюю неделю. 6 сентября неизвестный летательный аппарат разбился в населенном пункте Майдан-Селец Люблинского воеводства, всего в 500 метрах от жилых построек. Позже следователи установили, что речь идет о беспилотнике, который не имел военного назначения. На корпусе аппарата были обнаружены надписи кириллицей.
