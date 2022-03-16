В ХМАО сотрудница банка украла 19 миллионов рублей

Бывшая сотрудница банка «Промсвязьбанк» в Сургуте в течение двух лет крала деньги клиентов, за это время она похитила 19 млн рублей. Женщина закрывала банковские вклады клиентов и переводила деньги на свой счет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
«Злоумышленница от имени клиентов банка, без согласия и фактического присутствия, похитила денежные средства с их счетов путем закрытия банковских вкладов. Деньги граждан она перевела на свои счета. В результате ее преступных действий банку причинен материальный ущерб на сумму более 19 млн рублей», — сказали в прокуратуре.
Суд приговорил женщину к лишению свободы в колонии общего режима на четыре года, а также возмещению нанесенного ущерба. На данный момент приговор не вступил в силу, исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.
Бывшая сотрудница банка «Промсвязьбанк» в Сургуте в течение двух лет крала деньги клиентов, за это время она похитила 19 млн рублей. Женщина закрывала банковские вклады клиентов и переводила деньги на свой счет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Злоумышленница от имени клиентов банка, без согласия и фактического присутствия, похитила денежные средства с их счетов путем закрытия банковских вкладов. Деньги граждан она перевела на свои счета. В результате ее преступных действий банку причинен материальный ущерб на сумму более 19 млн рублей», — сказали в прокуратуре. Суд приговорил женщину к лишению свободы в колонии общего режима на четыре года, а также возмещению нанесенного ущерба. На данный момент приговор не вступил в силу, исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.