17 марта 2022

Приставы рассказали пермякам, как сохранить последние деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Бабушкинского суда. Москва, фссп, федеральная служба судебных приставов
Уже более тысячи заявлении о сохранении прожиточного минимума удовлетворены Фото:

Пермяки могут оставить себе деньги в сумме прожиточного минимума, несмотря на обязательства вернуть долг. О том, как это сделать, рассказали в службе судебных приставов.

«Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в структурное подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Образцы заявлений находятся на официальном сайте Управления в разделе „Обращения/Образцы письменных обращений“», — говорится в на портале УФССП.

В службе поступило уже около двух тысяч подобных заявлений. Более тысячи рассмотрены и удовлетворены.

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Пермяки могут оставить себе деньги в сумме прожиточного минимума, несмотря на обязательства вернуть долг. О том, как это сделать, рассказали в службе судебных приставов. «Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в структурное подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Образцы заявлений находятся на официальном сайте Управления в разделе „Обращения/Образцы письменных обращений“», — говорится в на портале УФССП. В службе поступило уже около двух тысяч подобных заявлений. Более тысячи рассмотрены и удовлетворены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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