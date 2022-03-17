Приставы рассказали пермякам, как сохранить последние деньги

Уже более тысячи заявлении о сохранении прожиточного минимума удовлетворены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяки могут оставить себе деньги в сумме прожиточного минимума, несмотря на обязательства вернуть долг. О том, как это сделать, рассказали в службе судебных приставов.

«Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в структурное подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство. Образцы заявлений находятся на официальном сайте Управления в разделе „Обращения/Образцы письменных обращений“», — говорится в на портале УФССП.

В службе поступило уже около двух тысяч подобных заявлений. Более тысячи рассмотрены и удовлетворены.