Мужчина в ХМАО сбил полицейского, чтобы избежать штрафа

Правоохранитель остановил мужчину за нетрезвое вождение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска сбил на автомобиле сотрудника ДПС, который собирался оформить на него протокол об административном правонарушении за пьяную езду. В отношении мужчины завершено расследование, а материалы дела направлены в суд. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья», — рассказал пресс-секретарь.

По версии следствия, 22 мая 2017 года ночью обвиняемого остановил сотрудник полиции за нетрезвое вождение. Желая избежать ответственности тот решил скрыться и сел в свою машину. После того, как инспектор ДПС попытался его задержать, встав на подножку водительской двери, мужчина разогнал автомобиль и столкнул сотрудника полиции на проезжую часть. Потерпевший получил телесные повреждения различной степени тяжести. После этих событий злоумышленник сбежал из города и был объявлен в розыск.

Его задержали лишь в сентябре 2021 года в Ставропольском крае. Мужчина частично признал свою вину, максимальное наказание по ч.2 статьи 318 составляет 10 лет лишения свободы.

URA.RU ранее сообщало, что Житель ХМАО избил мангалом полицейского. Правоохранители приехали в один из дворов Ханты-Мансийска для того, чтобы утихомирить шумную компанию, которая после десяти вечера распивала алкоголь и жарила мясо на углях.

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