Курганца, погибшего в спецоперации, наградили Орденом Мужества

Похороны военного прошли в Кетовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Погибшего во время спецоперации на Украине младшего сержанта контрактной службы Дмитрия Шадрина посмертно наградили Орденом Мужества. Военного похоронили в Кетовском районе Курганской области. Информацию о гибели мужчины и присвоении ему награды URA.RU подтвердили в военном комиссариате Курганской области.

«5 марта 2022 года при исполнении служебного долга на 35-м году жизни погиб младший сержант контрактной службы Шадрин Дмитрий Александрович. <…> Указом Президента Российской Федерации Шадрин Дмитрий Александрович награжден Орденом Мужества посмертно», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Кетовского района в соцсети «ВКонтакте».

В 2004 году Шадрина призвали на срочную военную службу. В 2017 году он поступил на военную службу по контракту. Представители администрации отметили, что Шадрин принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Он проходил службу в должности механика-водителя расчета хранения и транспортирования.

По данным представителей власти РФ, спецоперация на Украине проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин отмечал на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“».

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