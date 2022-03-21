21 марта 2022

Контрактник из Тюмени погиб под Киевом, он не видел семью 3 года

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Никита Анциперович погиб в ходе спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Похороненный 21 марта в Тюмени контрактник Никита Анциперович погиб под Киевом, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам матери солдата, семья не виделась с ним три последних года.

«Никита Анциперович погиб во время спецоперации на Украине, под Киевом. После срочной службы в мотострелковых войсках (которая закончилась в июне 2020 года) он остался работать по контракту в Хабаровске. За последние три года молодой человек так и не смог попасть в Тюмень», — сообщает 72.ru, со ссылкой на мать погибшего.

О смерти сына тюменке сообщили сотрудники военкомата. Они пришли к ней домой, и рассказали, что сын погиб 2 марта.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена 24 февраля. Решение вызвало недовольство со стороны стран Евросоюза, и стало причиной введения в отношении РФ пакета санкций, затронувших, в том числе, и граждан. Ответом властей страны стали меры по поддержке социальной и экономической сфер.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не будет в униженном состоянии, и будет бороться за свой суверенитет. Примером для всех жителей страны глава государства назвал мужество и стойкость наших солдат.

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Похороненный 21 марта в Тюмени контрактник Никита Анциперович погиб под Киевом, в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам матери солдата, семья не виделась с ним три последних года. «Никита Анциперович погиб во время спецоперации на Украине, под Киевом. После срочной службы в мотострелковых войсках (которая закончилась в июне 2020 года) он остался работать по контракту в Хабаровске. За последние три года молодой человек так и не смог попасть в Тюмень», — сообщает 72.ru, со ссылкой на мать погибшего. О смерти сына тюменке сообщили сотрудники военкомата. Они пришли к ней домой, и рассказали, что сын погиб 2 марта. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлена 24 февраля. Решение вызвало недовольство со стороны стран Евросоюза, и стало причиной введения в отношении РФ пакета санкций, затронувших, в том числе, и граждан. Ответом властей страны стали меры по поддержке социальной и экономической сфер. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия никогда не будет в униженном состоянии, и будет бороться за свой суверенитет. Примером для всех жителей страны глава государства назвал мужество и стойкость наших солдат.
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