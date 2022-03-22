Лидер «Новых людей» назвал пять мер по спасению экономики России

22 марта 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Меры по поддержке экономики должны быть приняты незамедлительно, заявил Алексей Нечаев Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме РФ озвучил пять мер по спасению экономики России. По мнению Нечаева, правительство не должно медлить с введением этих мер. «Основой экономики нового времени может стать только широкая свобода предпринимательства, о чем ранее заявил президент Владимир Путин. Курс партии совпадает с президентским. Наша программа — новый НЭП, программа развертывания экономической и культурной экспансии общества, создания и завоевания новых рынков внутри страны», — заявил Нечаев. Его слова приведены в пресс-релизе партии, который есть в распоряжении URA.RU. Нечаев предложил упростить форму налогообложения для бизнеса на ближайшие три года. «Упрощенная система налогообложения с 6% или 15% ставкой либо основной налоговый режим — на выбор», заявил Нечаев;

Также предлагается снизить страховые взносы с зарплат до 6% на ближайшие 10 лет. Сейчас этот взнос составляет 30%;

Третьей мерой является авансирование всех налоговых платежей для бизнеса. Это позволит предпринимателям платить все налоги единовременно, по итогам года;

Нечаев также предложил отменить авансирование коммунальных платежей для бизнеса;

Последней необходимой мерой «Новые люди» считают отмену всех штрафов, кроме тех случаев, когда нарушение привело к причинению вреда для жизни и здоровья. Кроме того, предполагается раздать деньги крупным и мелким производителям, чтобы оживить экономику. Вышеперечисленные инициативы партия собирается отправить в правительство РФ. Предполагается, что они будут включены в следующий пакет антикризисных мер. Ранее страны Запада ввел против России масштабные экономические санкции из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства отметил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи. Так, для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме РФ озвучил пять мер по спасению экономики России. По мнению Нечаева, правительство не должно медлить с введением этих мер. «Основой экономики нового времени может стать только широкая свобода предпринимательства, о чем ранее заявил президент Владимир Путин. Курс партии совпадает с президентским. Наша программа — новый НЭП, программа развертывания экономической и культурной экспансии общества, создания и завоевания новых рынков внутри страны», — заявил Нечаев. Его слова приведены в пресс-релизе партии, который есть в распоряжении URA.RU. Вышеперечисленные инициативы партия собирается отправить в правительство РФ. Предполагается, что они будут включены в следующий пакет антикризисных мер. Ранее страны Запада ввел против России масштабные экономические санкции из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства отметил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи. Так, для бизнеса обеспечат предпринимательскую свободу и поддержку инициатив, снимут регуляторную нагрузку и начнут выдавать инфраструктурные кредиты, чтобы компании могли наладить производство внутри страны и перестать зависеть от западных стран.