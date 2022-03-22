Главы районов Екатеринбурга спасают город от 370 потопов

23 марта 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Главам регионов поручили убрать снег в зонах подтопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед главами районов Екатеринбурга поставили задачу убрать снег в зонах потенциального подтопления. Таких мест в городе — 370, сообщил замначальника комитета мэрии по благоустройству Владимир Капустин во время рейда по Верх-Исетскому району. «Здесь у нас традиционное место подтопления, — обозначил Капустин на конечной автобусной остановке на ул. Татищева. — Поэтому перед администрацией района ставится задача вывезти как можно больше снега из этой зоны, чтобы подтопление было минимальным. Как мы видим, где положено, снег уже вывезен, остался только на газонах, но здесь он растает быстро, ДЭУ [дорожно-эксплуатационные участки] не имеют права работать с газонами». «Всего по городу около 370 мест потенциального подтопления. И каждому району поставлена задача по своим местам отработать максимально», — передает слова Капустина корреспондент URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Перед главами районов Екатеринбурга поставили задачу убрать снег в зонах потенциального подтопления. Таких мест в городе — 370, сообщил замначальника комитета мэрии по благоустройству Владимир Капустин во время рейда по Верх-Исетскому району. «Здесь у нас традиционное место подтопления, — обозначил Капустин на конечной автобусной остановке на ул. Татищева. — Поэтому перед администрацией района ставится задача вывезти как можно больше снега из этой зоны, чтобы подтопление было минимальным. Как мы видим, где положено, снег уже вывезен, остался только на газонах, но здесь он растает быстро, ДЭУ [дорожно-эксплуатационные участки] не имеют права работать с газонами». «Всего по городу около 370 мест потенциального подтопления. И каждому району поставлена задача по своим местам отработать максимально», — передает слова Капустина корреспондент URA.RU.