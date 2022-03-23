Прокурор ХМАО доложил Комаровой о незаконных премиях мэров

24 марта 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин вскрыл факты незаконных премий югорских мэров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югорские мэры незаконно начисляют себе премии и иные материальные выплаты. Об этом заявил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Информация об этом опубликована на сайте органов государственной власти Югры. «Прокурор округа Евгений Ботвинкин отметил, что в регионе зафиксированы факты незаконного начисления главами местного самоуправления самим себе премиальных и иных выплат», — говорится в сообщении. Губернатор Югры Наталья Комарова, которая присутствовала на заседании комиссии, предложила выход из этой ситуации. «Давайте примем окружной закон, распоряжение губернатора, что нужно, и установим единый порядок премирования для глав», — прокомментировала выступление Ботвинкина Комарова. Она сразу же дала поручение окружному департаменту государственной гражданской службы разработать такой документ. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти хотят тестировать потенциальных чиновников на предмет коррупционной предрасположенности. При выявлении таких наклонностей соискателям будет отказано в трудоустройстве на госслужбу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорские мэры незаконно начисляют себе премии и иные материальные выплаты. Об этом заявил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Информация об этом опубликована на сайте органов государственной власти Югры. «Прокурор округа Евгений Ботвинкин отметил, что в регионе зафиксированы факты незаконного начисления главами местного самоуправления самим себе премиальных и иных выплат», — говорится в сообщении. Губернатор Югры Наталья Комарова, которая присутствовала на заседании комиссии, предложила выход из этой ситуации. «Давайте примем окружной закон, распоряжение губернатора, что нужно, и установим единый порядок премирования для глав», — прокомментировала выступление Ботвинкина Комарова. Она сразу же дала поручение окружному департаменту государственной гражданской службы разработать такой документ. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти хотят тестировать потенциальных чиновников на предмет коррупционной предрасположенности. При выявлении таких наклонностей соискателям будет отказано в трудоустройстве на госслужбу.