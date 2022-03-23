Названы размеры самой мелкой и самой крупной взятки в ХМАО

Ущерб от коррупционных преступлений по итогам года составил около 1 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самая мелкая взятка, которую в прошлом году получили должностные лица из ХМАО, — 50 тысяч рублей. А самая большая — 36,5 миллиона рублей. Также в Югре зафиксировано 11 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщил руководитель окружного следственного управления Следственного комитета Михаила Мокшин в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коррупции под председательством губернатора региона Натальи Комаровой.

«Минимальная сумма взятки в 2021 году составила 50 тысяч рублей. Максимальная сумма денежных средств, полученная в качестве взятки, — 36,5 миллиона», — сообщил Мокшин.

В минувшем году в ХМАО зафиксировано 11 фактов взяточничества в крупном и особо крупном размере, ущерб от коррупционных преступлений по итогам года составил около 1 миллиарда рублей и был погашен в полном объеме.

Ранее стало известно, что югорские мэры незаконно начисляют себе премии и иные выплаты. Об этом заявил прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО собираются проводить психологическое тестирование кандидатов при приеме на госслужбу на предмет коррупционной предрасположенности. А данные об их тяге к взяткам будут заноситься в личные дела.

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