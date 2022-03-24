Мединский призвал ввести обязательные молитвы в школах

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Такое предложение он планирует направить в министерство просвещения РФ.
«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки. <…> Присутствовать при этом они [школьники] обязаны. Я предложил бы обратиться в министерство просвещения России как рекомендацию нашей комиссии аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня», — приводит ТАСС заявление Мединского.
По его словам, в США такая молитва была написана во второй половине XIX века и с тех пор не менялась. Только в некоторых штатах школьникам разрешено не произносить эти слова вслух, «если они противоречат их какой-то там толерантности», отметил советник главы государства.
Владимир Мединский с 2013 года возглавляет Российское военно-историческое общество, с 2021 года руководит межведомственной комиссией по историческому просвещению. С 2012 по 2020 годы был министром культуры РФ, после этого стал помощником президента России.
Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский предложил начинать учебный день в российских школах с обязательной молитвы во славу России. Такое предложение он планирует направить в министерство просвещения РФ. «Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки. <…> Присутствовать при этом они [школьники] обязаны. Я предложил бы обратиться в министерство просвещения России как рекомендацию нашей комиссии аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня», — приводит ТАСС заявление Мединского. По его словам, в США такая молитва была написана во второй половине XIX века и с тех пор не менялась. Только в некоторых штатах школьникам разрешено не произносить эти слова вслух, «если они противоречат их какой-то там толерантности», отметил советник главы государства. Владимир Мединский с 2013 года возглавляет Российское военно-историческое общество, с 2021 года руководит межведомственной комиссией по историческому просвещению. С 2012 по 2020 годы был министром культуры РФ, после этого стал помощником президента России.