Школьников Перми хотят спасать от буллинга QR-кодами в туалетах

Детский омбудсмен призывает находить новые методы борьбы с буллингом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый способ борьбы с травлей в школах предложила пермским чиновникам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. По ее словам, в одном из регионов на внутренней стороне дверей школьных туалетов разместили QR-коды с информацией, как действовать в случае буллинга.

«Куда ребенок бежит, когда его обижают — в школьный туалет, закрывается и там плачет. И вот на двери QR-код, ты просто считываешь его, и он тебе выстраивает маршрут — куда можно позвонить, как себя повести, где тебе помогут», — приводятся слова Львовой-Беловой на сайте омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас у детей практически нет инструментов, чтобы противостоять буллингу. Существующие школы примирения не всегда справляются, поэтому важно разрабатывать и применять разные методы помощи подросткам.