24 марта 2022
23 марта 2022

Школьников Перми хотят спасать от буллинга QR-кодами в туалетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, подросток, мягкая игрушка, девочка
Детский омбудсмен призывает находить новые методы борьбы с буллингом Фото:

Новый способ борьбы с травлей в школах предложила пермским чиновникам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. По ее словам, в одном из регионов на внутренней стороне дверей школьных туалетов разместили QR-коды с информацией, как действовать в случае буллинга.

«Куда ребенок бежит, когда его обижают — в школьный туалет, закрывается и там плачет. И вот на двери QR-код, ты просто считываешь его, и он тебе выстраивает маршрут — куда можно позвонить, как себя повести, где тебе помогут», — приводятся слова Львовой-Беловой на сайте омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас у детей практически нет инструментов, чтобы противостоять буллингу. Существующие школы примирения не всегда справляются, поэтому важно разрабатывать и применять разные методы помощи подросткам.

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Новый способ борьбы с травлей в школах предложила пермским чиновникам детский омбудсмен России Мария Львова-Белова. По ее словам, в одном из регионов на внутренней стороне дверей школьных туалетов разместили QR-коды с информацией, как действовать в случае буллинга. «Куда ребенок бежит, когда его обижают — в школьный туалет, закрывается и там плачет. И вот на двери QR-код, ты просто считываешь его, и он тебе выстраивает маршрут — куда можно позвонить, как себя повести, где тебе помогут», — приводятся слова Львовой-Беловой на сайте омбудсмена. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас у детей практически нет инструментов, чтобы противостоять буллингу. Существующие школы примирения не всегда справляются, поэтому важно разрабатывать и применять разные методы помощи подросткам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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