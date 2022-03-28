Шольц угрожает РФ «драматическими мерами» за применение химоружия

28 марта 2022 в 10:54 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не верит заявлениям о биолабораториях на Украине Фото: Официальный сайт канцлера Германии, Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что если Россия применит химическое или биологическое оружие, то ее ждут «драматические меры». Шольц заявил, что обсуждал это на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «Применение биологического или химического оружия не должно случиться. Поэтому мы настолько однозначны в этом вопросе. Я это обсуждал постоянно в переговорах с Путиным», — сказал Шольц в интервью немецкому телеканалу ARD, передает РИА «Новости». Шольц заявил, что с Россией обсуждали биолаборатории на Украине, о которых заявляли в Минобороны РФ. Канцлер Германии назвал ложной информацию о их существовании. В Минобороны сообщали, что в ходе спецоперации на Украине выяснили о разработке там биологического оружия. Украинские лаборатории финансировались США, заявляли в ведомстве. Там, по данным Минобороны, работали с возбудителями опасных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что если Россия применит химическое или биологическое оружие, то ее ждут «драматические меры». Шольц заявил, что обсуждал это на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. «Применение биологического или химического оружия не должно случиться. Поэтому мы настолько однозначны в этом вопросе. Я это обсуждал постоянно в переговорах с Путиным», — сказал Шольц в интервью немецкому телеканалу ARD, передает РИА «Новости». Шольц заявил, что с Россией обсуждали биолаборатории на Украине, о которых заявляли в Минобороны РФ. Канцлер Германии назвал ложной информацию о их существовании. В Минобороны сообщали, что в ходе спецоперации на Украине выяснили о разработке там биологического оружия. Украинские лаборатории финансировались США, заявляли в ведомстве. Там, по данным Минобороны, работали с возбудителями опасных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.