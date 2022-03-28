Два партийца отправились волонтерами в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат гордумы Первоуральска (Свердловская область) Дмитрий Маштаков и активист Анатолий Бастрыкин от «Единой России» отправились в роли волонтеров на Донбасс. Целью поездки является помощь жителям и беженцам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии.

«Партийные активисты Свердловской области — Анатолий Бастрыкин и депутат Первоуральской городской Думы Дмитрий Маштаков записались в сводный отряд волонтеров, который формируется по инициативе „Молодой Гвардии Единой России“ (МГЕР). Волонтеры примут участие в восстановлении разрушенных домов и прилегающих территорий», — отметили в пресс-службе.

Маштаков отметил, что уезжать на Донбасс страшно. «Самое страшное — это переступить порог дома, знать, что дома остается ребенок, жена, родители, все они будут переживать», — сказал Дмитрий Маштаков. Провожать активистов пришли молодогвардейцы Екатеринбурга с плакатами, на которых написали: «Парни, мы вами гордимся», «Урал своих не бросает!».

«Молодая гвардия» выступила с инициативой набрать волонтеров, которые будут помогать на территории Донбасса. Волонтерская работа будет продолжаться две недели, жилье для волонтеров организовано в палаточном лагере.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик ночью 21 февраля. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что документы предусматривают размещение военных баз РФ на территории ДНР и ЛНР. Также республики могут обратиться за военной помощью и использовать российский рубль. В Минобороны РФ заявили, что готовятся защитить мирных жителей на Донбассе.

Фото: пресс-служба «Единой России»

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