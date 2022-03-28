28 марта 2022

Единороссы из Свердловской области уехали на Донбасс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб Общественной поддержки политической партии
Два партийца отправились волонтерами в ДНР Фото:
новость из сюжета
Признание независимости ДНР и ЛНР

Депутат гордумы Первоуральска (Свердловская область) Дмитрий Маштаков и активист Анатолий Бастрыкин от «Единой России» отправились в роли волонтеров на Донбасс. Целью поездки является помощь жителям и беженцам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии.

«Партийные активисты Свердловской области — Анатолий Бастрыкин и депутат Первоуральской городской Думы Дмитрий Маштаков записались в сводный отряд волонтеров, который формируется по инициативе „Молодой Гвардии Единой России“ (МГЕР). Волонтеры примут участие в восстановлении разрушенных домов и прилегающих территорий», — отметили в пресс-службе.

Маштаков отметил, что уезжать на Донбасс страшно. «Самое страшное — это переступить порог дома, знать, что дома остается ребенок, жена, родители, все они будут переживать», — сказал Дмитрий Маштаков. Провожать активистов пришли молодогвардейцы Екатеринбурга с плакатами, на которых написали: «Парни, мы вами гордимся», «Урал своих не бросает!».

«Молодая гвардия» выступила с инициативой набрать волонтеров, которые будут помогать на территории Донбасса. Волонтерская работа будет продолжаться две недели, жилье для волонтеров организовано в палаточном лагере.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик ночью 21 февраля. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что документы предусматривают размещение военных баз РФ на территории ДНР и ЛНР. Также республики могут обратиться за военной помощью и использовать российский рубль. В Минобороны РФ заявили, что готовятся защитить мирных жителей на Донбассе.

Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат гордумы Первоуральска (Свердловская область) Дмитрий Маштаков и активист Анатолий Бастрыкин от «Единой России» отправились в роли волонтеров на Донбасс. Целью поездки является помощь жителям и беженцам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе партии. «Партийные активисты Свердловской области — Анатолий Бастрыкин и депутат Первоуральской городской Думы Дмитрий Маштаков записались в сводный отряд волонтеров, который формируется по инициативе „Молодой Гвардии Единой России“ (МГЕР). Волонтеры примут участие в восстановлении разрушенных домов и прилегающих территорий», — отметили в пресс-службе. Маштаков отметил, что уезжать на Донбасс страшно. «Самое страшное — это переступить порог дома, знать, что дома остается ребенок, жена, родители, все они будут переживать», — сказал Дмитрий Маштаков. Провожать активистов пришли молодогвардейцы Екатеринбурга с плакатами, на которых написали: «Парни, мы вами гордимся», «Урал своих не бросает!». «Молодая гвардия» выступила с инициативой набрать волонтеров, которые будут помогать на территории Донбасса. Волонтерская работа будет продолжаться две недели, жилье для волонтеров организовано в палаточном лагере. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик ночью 21 февраля. Госдума и Совет Федерации единогласно приняли решение о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что документы предусматривают размещение военных баз РФ на территории ДНР и ЛНР. Также республики могут обратиться за военной помощью и использовать российский рубль. В Минобороны РФ заявили, что готовятся защитить мирных жителей на Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...